Da largas Conapesca a solución para pescadores, ahora los cita para el viernes 21 de agosto

El próximo viernes 21 de agosto, se reunirán armadores, pescadores y el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo.

El anterior fue el acuerdo con el que salieron hoy 19 de agosto , los representantes de los pescadores manifestantes en el inmueble de Conapesca, luego de tener una reunión con Bernadino Muñoz Castro y Jorge Simental Crespo, director de Planeación, y Evaluación, y secretario técnico, respectivamente.

Con esta reunión sumaron tres reuniones desde el 11 de agosto, que los pescadores, bloquearon la entrada de la planta de Pemex, La Esperanza, para exigir subsidio para la flota camaronera cuyos dueños, los armadores amenazan con parar, argumentando que necesitan apoyos para mandarlos a trabajar.

La segunda reunión, la sostuvieron el la tarde del lunes 17, pues los pescadores se habían liberado el acceso de la planta de Pemex, para trasladarse a las instalaciones de Conapesca, buscando la reunión con Raúl Elenes Angulo, logrando el acuerdo de reunirse con los armadores en el transcurso de esta semana, para analizar conjuntamente la problemática.

En dicha reunión estuvo presente el Comisionado Nacional de Pesca, citándolos para el viernes 21, con el objetivo de escuchar sus inquietudes.

Pero los pescadores se presentaron desde las 10:horas, del miércoles 19, en las instalaciones de Conapesca, para ejercer presión a los funcionarios federales y no se tarde más la reunión donde tanto los armadores como los pescadores planteen sus propuestas con miras a lograr acuerdos consensuados.

Eran aproximadamente las 12: 00 horas, cuando los representantes de los pescadores, comunicaron a sus colegas que la reunión sería el viernes 21, a las 11:00 horas, con la aclaración de que no se bloquearán calles, porque los funcionarios de Conapesca no darán soluciones si les arman un “desaguisado” como el del 11 de agosto, en las instalaciones de Pemex, la Esperanza.