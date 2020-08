Se pronuncia el PRI a favor de sancionar a quienes hayan violado la ley

El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie”, aseguró el partido en el contexto de la denuncia de hechos realizada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario Luis Videgaray.

Al cumplir Alejandro Moreno un año como líder nacional del PRI, esta institución política se pronunció a favor de la lucha contra la corrupción y de emprender sanciones contra funcionarios públicos que hayan violado la ley.

“Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie«, aseguró el tricolor a través de un mensaje de Twitter.

Hace exactamente un año los militantes del Revolucionario Institucional acudieron a las casillas para elegir a su presidente nacional, consiguiendo la victoria Alejandro Moreno quien en ese entonces era gobernador de Campeche.

En ese entonces sus contrincantes eran Lorena Piñón e Ivonne Ortega, siendo esta última quien denunció que Enrique Peña Nieto – ya como ex presidente de México – quería como líder priista a Alejandro Moreno.

Ahora, tanto el nombre del ex mandatario federal como de miembros de su gabinete son señalados en distintas investigaciones por corrupción, desvío de recursos, entre otros delitos.

Con información de Eje Central.