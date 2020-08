Encuentran restos carbonizados sin identificar en sitio de presunto avionazo en Los Mochis

La fuerza policial de búsqueda del avión que supuestamente se estrelló contra la ladera de un cerro en la sierra de Barobampo no encontró restos de la aeronave, pero sí restos carbonizados de naturaleza no definida, informó Omar Mendoza Silva, Coordinador Zona Norte del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

“Sólo son restos carbonizados o ennegrecidos que no se puede considerar parte de un avión porque no se tiene dictamen ni fueron puestos a la vista. Se localizaron a través de un dron volado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se requerirá la asistencia de un helicóptero para confirmar o descartar que se trata de un avión. Ese sobrevuelo podría hacerse este viernes”, aseguró el funcionario.

Además, no hay reporte de avión siniestrado o perdido, al menos en esta región de Ahome, aseguró.

Mendoza Silva dijo que a través del instituto se establece contacto con aeronáutica civil de Chihuahua y Durango para confirmar si hay un avión perdido.

La búsqueda del supuesto avionazo comenzó este medio día de jueves cuando en redes sociales trascendió un incendio de la ladera de un cerro en donde presuntamente morados de la comunidad ejidal de Tabelojeca escucharon el impacto del avión contra el cerro.

Esta tarde de jueves, la exploración fue suspendida.

En la búsqueda participaron militares, la Guardia Nacional, Policía Municipal y Protección civil.