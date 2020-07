Por mayoría, rechazan cuenta pública 2018 de El Rosario

Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado rechazó el informe de la cuenta pública del Ayuntamiento de Rosario en una sesión ordinaria en la modalidad virtual.

La cuenta pública recibió 21 votos de diputados a Morena de rechazar la cuenta pública, y 17 en contra de su rechazo por parte de los legisladores del PRI, PAN, PT, PES, diputados sin partido y uno de la morenista Flor Isela Miranda. La diputada del PAS emitió un voto en abstención, pero de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se suma a los votos a favor.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Flora Emilia Guerra, señaló que la cuenta pública de 2018 de El Rosario, no debía ser aprobada porque presentaba un subjercicio presupuestal por 5 millones 899 mil pesos, además de enfrentar pasivos sin fuente de pagos por 40 millones 916 mil pesos.

En ese ejercicio fiscal el alcalde de Rosario era Manuel Pineda, quien fue reelecto y actualmente sigue al frente de la administración pública.

Destacó que además se aplicaron en gasto corriente de 3 millones 500 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la omisión en cubrir 464 mil pesos del Impuesto Sobre la Renta en Sueldos de todo el 2018, así como el no cubrir al ISSSTE un millón 260 mil pesos de los meses de marzo a diciembre.

Agregó que no enteró al CONSAR un total de 3 millones 778 mil pesos en 2018 de enero a diciembre y no entregó 4 millones 248 mil pesos de las retenciones a los trabajadores por concepto de préstamos ISSSTE.

Sobre las obras públicas, señaló que el 61.82 por ciento de los contratos fuero otorgados mediante adjudicación directa.

En defensa de la administración municipal de El Rosario, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, argumentó que los pasivos de fuente de pago proceden de administraciones pasadas, por lo que no era procedente presentar un dictamen reprobatorio de la cuenta pública de 2018.

El informe que había presentado la Auditoría Superior del Estado del gobierno municipal de Rosario era aprobatorio, pero la Comisión de Fiscalización lo presentó en sentido de rechazo, aprobado por el Pleno de Congreso del Estado.