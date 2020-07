Gobernador de Durango da positivo a Covid-19

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que dio positivo a la prueba de Covid-19.

A través de redes sociales informó que se mantendrá en aislamiento.

“Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”.