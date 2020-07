Vuelve Morena a reprobar cuentas públicas de paraestatales y juntas de agua potable

Por considerar que existieron diversos hechos violatorios al marco legal en la administración de los recursos públicos de 2018, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado reprobó los informes de las cuentas públicas que había aprobado la Auditoría Superior del Estado de nueve paraestatales y cuatro juntas municipales de agua potable y alcantarillado.

Durante la sesión virtual la Comisión de Fiscalización, integrada en su mayoría por diputados de Morena, aprobó también emitir un dictamen aprobatorio del rechazo que hizo la ASE por incumplimiento a los Servicios de Salud de Sinaloa, así como a las juntas municipales de agua potable de Navolato y Rosario.

Los diputados del PRI y el PAN, integrantes de la Comisión de Fiscalización manifestaron su oposición a la reprobación y acusaron a sus compañeros de Morena de excederse en sus funciones y rechazar informes de cuentas sin bases sólidas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, afirmó que su actuación se apegaba al marco legal, además que lo que estaban observando como legisladores no era los montos sino los hechos violatarios.

Sostuvo que la postura no era estar contra la ASE y recordó que se buscó meses atrás impulsar un dictamen que reformara entre otros puntos, la homologación de las fechas de emisión de los dictámenes de las cuentas públicas y el fin del proceso de solventación.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Romero, expresó su total desacuerdo con la manera en que se abordó el tema de los informes de la ASE, al igual que se hizo el año pasado con un proceder incorrecto al cambiar el sentido de la determinación técnica para no aprobar las cuentas públicas.

Acusó a la Comisión de Fiscalización de ser conducida en la ilegalidad porque no se apega a las normatividad prevista en la Constitución, ni respeta el trabajo de la ASE como organismo técnico que revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos.

En términos normativos, argumentó, el proceso de fiscalización no concluye porque los entes sujetos a las auditorías tienen hasta octubre para agotar el proceso de solventación de las observaciones que hayan sido señaladas durante el proceso de fiscalización, por lo que es prematuro emitir un dictamen en cualquier sentido.

En sus intervenciones, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, coincidió en oponerse a que se revirtiera el sentido de los informes emitidos por la ASE que eran aprobatorios se rechazaran, y los no aprobatorios se aprobaran.

Sostuvo que el proceder era arbitrario sin fundamento alguno, cuando en todo caso debiese actuarse por caso individualizados. “El rasero es todo mundo viola la ley. No hay nada más falaz”, expresó.

El panista reconoció que por una disparidad de las fechas, es hasta octubre cuando concluye el proceso de la ASE para resolver sobre las solventaciones, pero antes del 31 de julio la Comisión de Fiscalización debe emitir un dictamen sobre los informes de la cuentas públicas, por lo que propuso expedir un documento que señalara que se carecía en estos momentos de información para emitir un juicio.

En la reunión virtual participaron también los diputados del PRI con derechos a voz, pero sin voto, por no ser miembros de la Comisión de Fiscalización, Mónica López, Guadalupe Iribe y Fautino Álvarez Hernández.

Los diputados del PRI defendieron en diversos casos que las observaciones señaladas ya habían sido solventadas ante la Auditoría Superior del Estado, por lo que no debería ser rechazadas ni cambiado el sentido de la calificación del informe de las cuentas públicas.

Por su parte el diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, afirmó que solventar no significa entregar a la ASE documentos para justificar o aclarar las observaciones encontradas en la auditoría de las cuentas públicas, ya que faltaría conocer si fueron procedentes o aceptadas por la Auditoría.

En la reunión votaron también los diputados de Morena, Marco César Almaral, Beatriz Zárate, quienes señalaron que había razones suficientes para rechazar los informes, como también lo expresó la exmorenista Flor Isela Miranda Leal.

Informes de cuentas públicas aprobadas por la ASE, pero rechazadas por la Comisión de Fiscalización:

COBAES

CONALEP

CEAPAS

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

ISSSTESIN

Instituto de Cultura de Sinaloa

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad Autónoma de Sinaloa

Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán

Fideicomiso Fondo Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa.