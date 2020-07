Reporta Salud 7 mil 280 casos nuevos confirmados de Covid-19 en un día y 730 muertes

Con un reporte de 33 mil 526 muertes acumuladas del 28 de febrero al día de hoy, el SubSecretario de Salud Hugo López-Gatell indicó que la tendencia de mortalidad en México baja de manera consistente.

Al ser cuestionado respecto a las causas que están influyendo a que ocurra esta disminución, el médico precisó que esta tendencia se refiere a la última semana y no a todo el trayecto de la epidemia “y de hecho el trayecto de la epidemia la mortalidad, primero subió y después se bajó y ahora está bajando de manera bastante consistente como lo hemos visto estado por estado en los que llevamos presentados hasta ahorita”.

Detalló que hay varios elementos algunos no tan alentadores, como el uso de dexametasona, “no hay todavía un tratamiento ni en México ni en el mundo que de manera definitiva haya contribuido a reducir la mortalidad, el tiempo de hospitalización o la intensidad de los síntomas, la dexametasona efectivamente como hemos comentado en otras ocasiones, es un fármaco que fue evaluado en un primer ensayo clínico (…) es prometedora de que pudiera contribuir a reducir la mortalidad en personas críticamente enfermos, no en casos leves, insistimos en eso para no alentar la idea de que se vaya a la farmacia buscar dexametasona para cualquier persona que tenga síntomas leves”, advirtió.

López-Gatell alertó que la dexametasona tiene muy importantes efectos secundarios incluido el aumento en el riesgo de infecciones comunes, algunas de ellas letales por lo que hay que tener mucho cuidado con ese medicamento.

El otro elemento que sí es alentador, expuso, “y esta evidencia procede de algunos análisis intermedios que hemos hecho particularmente con nuestros colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuvimos al inicio una importante letalidad una proporción de personas enfermas que fallecen y ésta se ha ido reduciendo progresivamente son múltiples los factores que podrían estar influyendo, algunos tienen que ver con la oportunidad de atención”.

Esto es crítico, subrayó, y es el mensaje que se da a la población: “Si usted es una persona mayor de 60 años (…) o tiene enfermedades crónicas particularmente diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica o cualquier causa de unos supresión, experimenta síntomas como tos, dolor de cabeza, dolor de garganta no se espere, acuda lo más pronto posible a recibir atención médica”.

Porque si se espera, van a pasar días que se pierda la oportunidad de que se detecte que está ocurriendo una complicación, por ejemplo, agregó, si se esperan a tener dificultad respiratoria, lo más probable es que ya quede muy poca oportunidad de una atención que ayude a salvar la vida.

“Entonces el mensaje para la población es que esa oportunidad podría estar contribuyendo la reducción de la mortalidad y un tercer elemento es la experiencia misma, la experiencia de manejo clínico y manejo clínico de covid-19”, consideró.

Al 9 de julio de 2020 hay 282 mil 283 casos confirmados, 29 mil 129 activos y 80 mil 988 sospechosos de Covid-19. Se han registrado 336 mil 673 negativos, 33 mil 526 defunciones confirmadas, 2 mil 283 defunciones sospechosas y 172 mil 230 personas recuperadas.

A nivel nacional, 55 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 45 por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 63 por ciento están disponibles y 37 por ciento ocupadas