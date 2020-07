Biden señala a Trump de haber propagado el racismo contra comunidad latina

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden recordó que en 2016 Donald Trump lanzó su campaña presidencial basándola en insultos contra los mexicanos y, en contraparte, aseguró que trabajará de la mano con México cuando sea presidente.

A través de su cuenta de Twitter, Joe Biden escribió: “Trump lanzó su campaña de 2016 llamando a los mexicanos violadores. Él ha propagado el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces”.

De acuerdo con el candidato demócrata – quien se encuentra arriba en las preferencias electorales – es necesario trabajar “en sociedad con México”, publicó Eje Central.

Asimismo, aseguró que es necesario restaurar la dignidad y la humanidad en nuestro sistema de inmigración”, para concluir con la frase “Eso es lo que haré como presidente”.

Trump launched his 2016 campaign by calling Mexicans rapists.

He's spread racism against our Latino community ever since.

We need to work in partnership with Mexico.

We need to restore dignity and humanity to our immigration system.

That's what I'll do as President.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 8, 2020