El desacato del ‘Químico’ Benítez

“La ley se acata y se cumple y no está a capricho del Químico Benítez, porque como alcalde de Mazatlán debe saber que su desacato a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado (TEES), puede desembocar en desafuero político”, advierte el diputado local, Mario González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.

El legislador sostiene que en virtud de la acreditación de la violencia de género y del acoso laboral contra la Síndica Procuradora, el TEES giró copia certificada de la sentencia al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes.

González Sánchez denunció el 27 de mayo al Químico Benítez ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por haber promovido eventos masivos violando el decreto federal por la pandemia del coronavirus.

Lea: ‘Químico’ debe disculparse con ofendidos y agraviados: Síndica Procuradora de Mazatlán https://bit.ly/3hSpkoT

Luego de que se recuperó de la enfermedad que lo mantuvo convaleciente, el alcalde de Mazatlán realizó una conferencia de prensa donde Ríodoce le preguntó qué opinaba sobre la denuncia del diputado, a lo que respondió que todas sus acusaciones estaban plagadas de mentiras sobre los hechos reales.

Ahora, con motivo de la renuencia del Químico Benítez a acatar lo ordenado por el TEES, el diputado del Partido del Trabajo, afirma que las denuncias están en manos de los jueces y documentadas con hechos verídicos.

Sin disculpa

El martes 16 de junio, el alcalde de Mazatlán y sus diversos funcionarios de áreas, recibieron la orden del TEES de que se abstengan de manera inmediata de realizar acciones que impliquen violencia política de género o acoso laboral contra Elsa Bojórquez Mascareño, Sindica Procuradora.

El TEES también ordenaba al presidente municipal y al resto de las autoridades que ofrecieran una disculpa pública a la Síndica Procuradora en la primera sesión de Cabildo que se realizara después de notificada la resolución de la sentencia.

“Dicha disculpa publica se hará del conocimiento de la comunidad a través de los estrados del Ayuntamiento y deberá publicarse en un diario que tenga circulación en el municipio”, destacaba el fallo del TEES.

El jueves 25 de junio se realizó de manera “virtual”, la sesión número 40 de Cabildo, después de que el primer edil y sus funcionarios públicos de diversas áreas fueran notificados de la resolución de la sentencia del TEES, pero el Químico no ofreció disculpas a la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

En la conferencia de prensa del miércoles 17 de junio, Bojórquez Mascareño había expresado su posicionamiento respecto a las hipotética disculpa pública que su compañero de Morena ofrecería en la sesión de Cabildo número 40.

“…quiero expresarle (alcalde de Mazatlán) que las disculpas cuando son sinceras, cuando parten del corazón, cuando buscan enmendar los errores, fortalecen a los seres humanos, les ayudan a crecer, a ser mejores”, dijo.

Bojórquez Mascareño apeló al tribunal de la conciencia de su jefe político: “cuando se rectifica a conciencia una disculpa pública ennoblecen al funcionario, lo hacen mejor y más fuerte, la humildad en estos casos no es de ninguna manera símbolo de debilidad, es más bien un rasgo de personalidad coherente de carácter firme y de nobleza de sentimientos”.

Lea: Una disculpa para la Síndica Procuradora de Mazatlán https://bit.ly/31sUiOs

Asimismo, la fiscal municipal emanada de Morena reflexionó sobre las virtudes terapéuticas de la disculpa: “Es curativo para quienes lo hacen de todo corazón, para quienes reciben es un acto de justicia, de reparación, de oportunidad para restarle fuerza al agravio y construir una nueva relación”.

Sostuvo que nadie con valores éticos bien fundados puede aprovechar las sinceras disculpas, las que vienen del corazón, con motivo de escarnio, de chantaje o de venganza, porque ella sin odios ni rencores se nutría de lo bueno.

“Nada de eso anida en mi pecho, como mujer durante toda mi vida me he enfrentado a las adversidades y obstáculos que enfrentamos todas las mujeres, eso me ha hecho fuerte y comprensiva, cualidades a la causa de la mujer”, dijo.

El jueves 25 de junio, en los corrillos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de Mazatlán, se esperaba que en asuntos generales de la sesión de Cabildo número 40, virtual, el Químico Benítez deslizara la obligada disculpa pública a la Síndica Procuradora, cosa que no hizo.

“Qué malito se va a ver”, dijo el doctor Juan Torres, uno de los críticos más duros del alcalde de Mazatlán, mediante las redes sociales de Facebook.

“El fallo del Tribunal Electoral de Sinaloa, no fue acatado por el alcalde de Mazatlán”, dijo.

Y el morenista que aspira a la alcaldía de Mazatlán, arremetió: “La inteligencia, la prudencia y la razón, fueron echadas al suelo; una vez más en el Ayuntamiento de Mazatlán, se vio la soberbia, cerrazón y estulticia que le ha caracterizado”.

En esa tesitura, los morenistas esperanzados, especulaban si el Químico Benítez en la próxima sesión de Cabildo, virtual, tendrá la humildad y nobleza de sentimientos, para disculparse con la Síndica Procuradora, no con una pose política, como estilan los hombres del poder, sino con todo el “corazón”.