Cruento Día del Padre en el norte de Sinaloa; mueren seis personas en distintos hechos

El norte de Sinaloa registró un Día del Padre sangriento: seis asesinados y dos fallecidos en accidentes, un niño de tres años, entre estos últimos.

El municipio más golpeado por la ola criminal fue Choix, con tres asesinatos; seguido de Ahome en donde un taxista fue ultimado con “tiro de gracia” y un niño murió en un atropellamiento, y Guasave, en donde falleció un motociclista.

En Choix, hasta esta tarde de domingo se contabilizaba el hallazgo de tres personas “embolsadas” y abandonados en caminos vecinales.

De acuerdo con informes policiales, dos de ellos fueron encontrados al filo de las 14:00 horas de este domingo en un camino que une a los poblados Las Rastras con Toypaque, y más tarde, se localizó otro cuerpo en condiciones similares en el basurón de Tabucahui.

En ningún caso, los fallecidos han sido identificados.

Antes, esta mañana de domingo, un taxista fue encontrado sin vida sentado en el asiento del copiloto en un vehículo de alquiler, en San Miguel Zapotitlán, el norte de Los Mochis.

El cadáver estaba sentado adentro de un taxi Chevrolet, línea Spark, color blaco, con placas de Sinaloa, marcado con el número 612.

El auto estaba estacionado en calle 5 de mayo y bajada al río Fuerte.

El hallazgo se produjo a las 08:30 horas de este domingo.

Al momento, el asesinado no ha sido identificado.

El cuerpo presentaba dos balazos en el tórax y uno en la cabeza.

Luego, en la tarde de este domingo un niño de tres años murió en la clínica del Seguro Social en Higuera de Zaragoza, después de que fue atropellado frente a su domicilio.

La identidad del menor no fue rebelada.

El baño de sangre comenzó la madrugada de este domingo en Guasave con la muerte en un derrape carretero de Jesús Manuel “N”, quien contaba con 44 años de edad y vivía en la colonia CTM, en el poblado Nuevo Batamote, en la sindicatura Benito Juárez.

Este conducía una motocicleta Italika, color azul con vivos en blanco, sin placas de circulación.

Hasta el momento no se determina cómo el motociclista derrapó golpeándose contra el camino, en donde murió.