Acusan de extorsionadora a Policía de Tránsito de Ahome

La Dirección de Tránsito en Ahome se convirtió en una corporación de extorsionadores, producto de de la política de saqueo que promueve el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, denunció un productor agrícola que fue conducido hasta un cajero automático para que retirara 3 mil pesos y pagara la cuota por no ser conducido al centro de alcoholemia y requisada su unidad.

Héctor Beltrán, residente de Los Mochis, denunció que el viernes a las 22:30 horas fue interceptado por oficiales de tránsito en la esquina de Centenario y Macario Gaxiola, cuando acaba de retirarse de un expendio de cerveza.

“Me pararon con el pretexto que no marque vuelta en un retorno, entonces comenzó la extorsión. Me detectaron aliento alcohólico, me condujeron a la corporación. Allí comenzaron a hacer un inventario, a cuantificar la multa en 3 mil 800 pesos y que pasaría la noche en los separos”.

Dijo que pasó minutos aterradores de burlas, amenazas de oficiales de tránsito. Al productor agrícola le impusieron una cuota de tres mil pesos para librarlo todo.

Explicó que como no llevaba dinero, lo condujeron al cajero automático que está en la Policía Municipal para que retirara el efectivo. Lo hizo y libró el incidente.

Comentó que lo peor del caso, las extorsiones son cometidas por oficiales jóvenes que presuntamente llegan a limpiar la institución, pero que resultaron avariciosos como los peores oficiales.

Dijo que mientras estuvo en la corporación, se percató que no fue el único extorsionado, sino el segundo, porque otro hombre le ocurrió lo mismo.

“Cuál honestidad de Chapman y sus policías, cuál Cuarta Transformación de honestidad, no robo y transparencia. Esta administración es más ratera y corrupta que las anteriores. La prueba es Tránsito”, dijo.