Juez federal murió por hacer su trabajo: Segob

El juez penal federal Uriel Villegas Ortiz murió por hacer su trabajo, “tenía hasta donde tenemos conocimiento, algunas juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien”, informó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

“Es muy lastimoso para todos, para el poder judicial, para el presidente de la Corte, para todos los ministros para todos quienes tenemos un cariño muy especial por el Poder Judicial (…) para mí sí ha sido un tema personalmente, sumamente triste y muy lastimoso”, agregó esta mañana durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en Puebla.

Sánchez Cordero manifestó su solidaridad a la familia, y sostuvo que avanzarán en el esclarecimiento de estos hechos “porque lamentablemente también asesinaron a su esposa, muy jóvenes, tenían dos niñas de 7 y 4 años y lamentable fue en su domicilio”.

“Vamos a avanzar en las investigaciones, no tenemos a nuestro cargo las investigaciones, las tiene la Fiscalía General de la República (FGR), desde luego, la participación del Poder Judicial va a ser determinante, pero nosotros por supuesto desde el poder Ejecutivo vamos a acompañarlos, estamos muy interesados, Seguridad Pública, Sistema de Inteligencia, todos para apoyar a que se esclarezca la realidad de estos lamentables hechos”, reiteró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y al ser cuestionado respecto a los protocolo de seguridad para los jueces, dijo que están trabajando.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el Poder Judicial y la Fiscalía y pronto vamos a informarles sobre protocolos de seguridad y todo lo que tenga que hacerse para apoyar a jueces, a magistrados a ministros del poder judicial para protegerlos”, aseveró.

López Obrador dijo que tenía información sobre el móvil del crimen, pero que no podía revelarlo hasta que concluya el proceso y se investigue bien, “pero sí se va avanzando, lo que puedo decir es que no hay impunidad y los que cometen estos delitos son castigados…van a ser castigados, estamos trabajando de manera conjunta sí es un asunto de estado, por lo mismo, interviene la Fiscalía y estamos trabajando también de común a cuerdo con el Poder Judicial. La intimidación no procede porque nosotros tenemos como encomienda, mandato garantizar la paz y la tranquilidad en el país y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país, que haya justicia y se garantice la paz, ese es el propósito, estamos trabajando de manera coordinada”.