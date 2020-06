Gobernadores panistas publican acuerdo de defensa de la libertad, la democracia y el federalismo

Los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional dieron a conocer el Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo, en el que llaman a no permitir el regreso a una república monárquica en el país, a partir de la pandemia de Covid-19.

El documento difundido en redes sociales y que fue firmado en Dolores, Hidalgo, Cuna de la Independencia, fue leído por los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Domínguez, Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García, de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal, Yucatán.

En el desplegado, los gobernadores señalan que se vive una emergencia sanitaria y económica, que llevará a una social, por lo que llaman a evitar que en las próximas semanas surja una emergencia humanitaria de “donde emerja la violencia y la ingobernabilidad”.

“La República padece una acechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada, y menos aún ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica”, señala el documento.

Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato , proclamamos a las y los mexicanos: Sí hay de otra. No están solos. Vamos a evitar la ruina del país promoviendo la unidad, el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia. Sí podemos vivir sanos y sin miedo. #SiHaydeOtra pic.twitter.com/JIlYxpoCEm — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) June 14, 2020

Al dirigirse a las familias que actualmente viven con preocupación, angustia, decepción y enojo, aseguraron que los gobernadores del PAN ofrecen una ruta del cambio “para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador”.

“Para lograrlo, nos pronunciamos por un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo”.

El Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo, señala:

-Libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica; mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden, y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta.

-Libertad para vivir en un país democrático, en el que se respete la pluralidad de las opiniones discrepantes, y no se satanice o descalifique las tareas propias de la oposición, y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una democracia. Libertad para que México se mantenga como un País de leyes, y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre.

-Libertad para pensar y expresarse, disentir y criticar, sin ser señalados como enemigos.

-Libertad para elegir y votar sin temor, mediante instituciones electorales libres, confiables y respetadas, no amedrentadas.

-Libertad patrimonial, sin confiscaciones o expropiaciones que brinden a las y los mexicanos garantía sobre su patrimonio.

-Libertad de vivir sin miedo, en donde el Estado sea garante de la seguridad de las familias y de la gente honesta, no al revés.

-La libertad de un país en donde ser mujer deje de constituir un peligro y una desventaja.

-La libertad de volver a confiar en autoridades honestas, con cero corrupción.

-La libertad de un país donde el gobierno hable con sinceridad, con la verdad: en donde informe y no solo divulgue su ideología.

-Libertad para construir una economía que sea no sólo estable, sino también potente, donde cada hogar sienta sus beneficios y cada mexicano vea reflejado en sus bolsillos el producto de su esfuerzo y su trabajo.

-Libertad para que el estado defienda la creación de empleo desde la sociedad y no la combata.

-Libertad para que el sector privado trabaje, invierta y produzca, apoyado por el gobierno y no perseguido por él.

-Libertad para invertir en un país que brinde certeza, pues respeta el Estado de Derecho y no cambia las reglas a mitad del juego.

-Libertad para que cada persona trabaje en la formalidad, con la garantía de acceso a la salud, a una pensión, al crédito y pueda también desarrollar así todo su potencial.

-Libertad para iniciar un negocio contando con el apoyo del gobierno y no a pesar de su gobierno.

-Libertad para exportar, para salir al mundo, para competir y ganar. No para quedarnos encerrados.

-Libertad para invertir en infraestructura económica y social, con fondos estatales y regionales, públicos y privados, que cierren la distancia entre el norte y el sur.

-Libertad para apostar por energías limpias y de bajo costo que protejan tu economía y también el medio ambiente, no para destruirlos.

-Libertad para que los jóvenes aprendan y emprendan; para que quien lo desee, pueda abrir su propia empresa con apoyo público.

-Libertad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan crecer, desarrollarse y generar más y mejor empleo.

-La libertad para que cada mexicana y mexicano crezca sano, con servicios de salud de calidad, con médicos, medicinas y estudios todo el tiempo.

-La libertad y el apoyo para que las universidades y los centros de investigación puedan contribuir al desarrollo económico y social.

-Libertad para enseñar y aprender en un sistema educativo de excelencia que haga de nuestros jóvenes y de México, una sociedad del conocimiento.

-Libertad que forme una Educación que vea hacia el futuro y no hacia el pasado.

-Libertad que permita a los más necesitados alejarse de la pobreza y subir al elevador de la prosperidad.

-Libertad que permita a cada familia hacer realidad sus sueños con estudio, con empeño y con esfuerzo.

-Libertad que una para afrontar los retos y superar nuestras necesidades.