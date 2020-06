Se movilizan más de 2 mil productores desde El Carrizo hasta Mazatlán :LCA

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, aseguró que la manifestación de hoy de los productores se extendió en más de 10 puntos carreteros ubicados desde El Carrizo hasta Mazatlán, para exigir al gobierno federal el pago del precio pactado por tonelada de maíz.

Expresó que la manifestación participaron alrededor de 2 mil productores a lo largo de más de 500 kilómetros de carretera, a bordo de cerca de mil tractores además de trilladoras, camiones de carga y vehículos particulares.

El líder agrícola señaló que los productores reprobaron que a la fecha Segalmex no proporcione garantía de cumplimiento de pago de 4 mil 150 pesos por tonelada para el maíz, 3 mil 284 para sorgo y 5 mil 790 para trigo panificable.

“Tenemos un problema de pandemia a nivel mundial, estamos siguiendo las recomendaciones de salud, pero esto no se vale, los productores no merecemos este trato, somos gente de trabajo, exponemos todos los días el patrimonio para tener una rentabilidad, y ¿qué es lo que pasa? Que todos los años es lo mismo”, manifestó.

El también diputado del PRI aseveró que pese a que el ciclo agrícola está avanzado y las trillas están generalizadas, el panorama no se ve claro, sino por el contrario, es incierto, y una vez más los productores, quienes trabajan por la alimentación de todo México están en riesgo de perder su patrimonio y caer en carteras vencidas ante las instituciones crediticias.

Faustino Hernández Álvarez, Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias lamentó que pese a la contingencia sanitaria por Covid-19 que se está viviendo, los productores tengan que exigir mediante movilizaciones el cumplimiento de promesas y compromisos realizados por el gobierno federal.

Durante la movilización participaron organizaciones agrícolas del sector social y privado del estado como el CAP, FDPAS, CAM, CCI, Anapsin, Coordinadora Única de Productores, CAADES, entre otras quienes coincidieron que continuarán realizando las acciones necesarias hasta lograr el pago justo de las cosechas a los productores.