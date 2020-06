Aludidos, se deslindan del Bloque Opositor Amplio (BOA)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una estrategia que busca debilitar su gobierno, de cara a los comicios de 2021 y la revocación de mandato en 2022 la cual estaría impulsada por un Bloque Opositor Amplio (BOA), líderes de organizaciones empezaron a deslindarse.

Luego de que su nombre aparecieran en el texto, el expresidente Felipe Calderón respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo que no tenía conocimiento de la existencia de dicho documento, pero si fuera el caso, la oposición está en su derecho de organizarse sin que el gobierno los espíe, publicó Eje Central.

Fernando Belaunzarán dijo que no conoce la “supuesta estrategia para derrotar a Morena” en el que se le menciona.

“En el documento que presentó hoy @lopezobrador_, que habla de una supuesta estrategia para derrotar a Morena, se me menciona como participante del compló. No conozco ese texto, nadie me lo ha mandado, y me parece una burda fabricación. ¡Qué perversos me salieron, @JesusRCuevas!”, publicó en su cuenta de twitter.

En tanto, también a través de Twitter, el periodista Ciro Gómez Leyva negó ser “promotor o actor” de dicho bloque opositor.

“No soy “promotor ni actor” de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado “Rescatemos a México”. No me metan en su complot. CGL”, citó en la red social.