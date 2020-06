AMLO llama a no alarmarse por cifra de decesos por Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no caer en psicosis por el número de muertes por Covid-19 en el país, ya que las mil 092 muertes reportadas ayer por la Secretaría de Salud Federal, no ocurrieron en un sólo día.

“Lo que se dio a conocer ayer sobre le número de fallecidos por la pandemia, esto seguramente generó preocupación en el país, porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. Ayer de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos por la pandemia, quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro”.

Aseguró que ayer miércoles, incluso hubo menos fallecidos en el país que un día antes y mostró una gráfica del número de muertes ocurridas ayer en el Valle de México, donde se presenta la mayor estadística. “en el caso de fallecidos 157 un día antes, antes 271 y este día 157 fallecidos, es cuando se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización”:

Durante la conferencia mañanera en Palenque, Chiapas, aseguró que México no se ubica en el tercer lugar a nivel mundial en el número de decesos, como lo dio a conocer Reforma, cuya información tomó en cuenta el número de nuevas muertes reportadas en un sólo día por cada país.

Al mostrar una gráfica de los 30 países con mayor letalidad, dijo que el país está en el lugar 18 con una incidencia de 92.1 por millón de habitantes, por debajo de Bélgica, que se encuentra en primer lugar con una tasa de 832.2 por millón de habitantes, Reino Unido 593.4, España 580.6, Italia 554.8, Suecia 438.8 y de Estados Unidos que ocupa la novena posición con 324.5 por millón de habitantes.

“Bélgica tiene nueve veces más fallecido que nosotros, si se toma en cuenta la población, Reino Unido, Inglaterra, seis veces más fallecidos que nosotros, España seis veces más fallecidos que nosotros y lamentamos mucho todo esto, ofrecemos disculpas a estos pueblos, hermanos, Italia seis veces más que nosotros, Suecia, cinco veces más que nosotros, Francia, cinco veces más que nosotros, Países Bajos cuatro veces más, Irlanda cuatro veces más, EU, nuestros vecinos tres veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población”, argumentó.

“EU ellos tienen 103 mil, nosotros 11 mil fallecidos, como tienen tres veces más de población, tienen tres veces más de fallecidos. En América Latina, Ecuador con menos población, dos veces más fallecidos en promedio, Brasil dos veces más, Perú dos veces más fallecidos que nosotros”.

“Aclaro esto para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas, desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo elemental e indispensable”, reiteró.

“Que no haya sicosis, miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo, el periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo, y eso es rotundamente falso, están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación, están actuando de manera alarmista e irresponsable”.

Como en otras ocasiones mencionó que dicho diario representa al conservadurismo de México, y “están molestos porque no se permite la corrupción e impunidad, y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, corrupción e injusticias, ellos están desesperados y son capaces de inventar noticias”.

“Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo, porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros en hospitales, médicos, enfermeras, y no podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir”, afirmó.

“No quiere decir que ya no tengamos la pandemia, si y es terrible, y causa pérdidas de vidas humanas, dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia, como lo hemos venido haciendo, un problema muy grave, muy delicado, se ha venido atendiendo con responsabilidad por el buen comportamiento del pueblo y entrega de médicos, enfermeras, y trabajadores del sector salud”.