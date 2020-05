Rompen pescadores sana distancia en Agua Verde por cobrar programa Bienpesca (video)

Pescadores de la sindicatura de Agua Verde, beneficiarios del programa federal Bienpesca se aglutinaron en las oficinas de Telégrafos para cobrar el apoyo. Usuarios de redes sociales denunciaron a través de un video la presencia de la policía que se limita a observar a los pescadores.

El alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, molesto publicó en su cuenta de Facebook, la falta de coordinación entre las dependencias federales y el municipio para evitar la concentración de gente, pues se pone en riesgo de contagio y brotes a la población.

“Hoy el gobierno federal está pagando apoyos sociales en el municipio y sindicaturas sin notificarnos y coordinarse con nosotros, ocasionando aglomeraciones de hasta 200 personas, esto con el afán de seguir entregando dinero en efectivo, cuando lo pueden hacer de manera electrónica a una tarjeta de débito, será que en 15 días tengamos de nuevo otro brote? La verdad estos actos causan enojo e impotencia por que echan abajo el esfuerzo sobre humano que está haciendo todo nuestro gobierno para salir lo menos dañado posible, y todo lo realizamos con nuestros recursos por que no nos han dado ningún recurso extraordinario para atender la contingencia, al contrario este fin de mes recortaron las participaciones federales y no tendremos ni para la nómina, tengan seriedad señores y sean congruentes, no me ayudes tanto compadre”, señaló en su publicación.

“En estos momentos estamos sintiendo las consecuencias del desacato ciudadano de el día de las madres, donde a pesar de la recomendación que no nos visitarán acudieron al municipio gente de otros municipios que ocupan actualmente los primeros lugares de infectados de Covid 19, en la mayoría de las casas hubo festejos y se consumieron bebidas alcoholicas de manera clandestina, incluso hubo denuncias y detenciones de gente que se brincó las bardas en los panteones por la madrugada”,expuso.

Bienpesca es un apoyo económico directo para pescadores ribereños, de aguas continentales, tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos de unidades de producción acuícolas, ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas activas e inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura. Hasta este momento no se ha confirmado oficialmente que se hayan tomado medidas que hagan cumplir con las disposiciones sanitarias federales.