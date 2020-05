Destituyen a dirigenta de la fracción de Morena en el Cabildo de Ahome

La regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el cabildo de Ahome, Rosa María Ramos Solórzano fue desconocida como coordinadora de bancada por el dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar, quien designó al también edil, pero independiente, Ramón López Félix.

La carta de reconocimiento al edil fue remitida por el Presidente del Comité Directivo Nacional de Morena al secretario de la comuna, Juan Francisco Fierro Gaxiola el 27 de mayo con el oficio CEN/P/109/2020 y entregada en la Secretaría de Gobierno este jueves 28 de mayo a las 10:00 horas.

López Félix comentó que llega a la coordinación de Morena en el cabildo de Ahome para trabajar en beneficio de los más pobres y armar equipos que acoten el desplante político del ejecutivo contra el cabildo, incluso para exigir cuentas a este sobre el manejo de todos los recursos de la comuna.

Dijo que no será una bancada de confrontación si se le respeta como parte del gobierno, pero si se le irrespeta se defenderán del agravio.

López Félix comentó que el cambio de gobierno por el que la gente votó en Ahome no ocurrió, pero no es por culpa de la dirigencia nacional o del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino porque los elegidos no supieron comulgar con los principios de Morena.

Ellos, los alcaldes y los gobernadores emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia” van a tener que pagar el costo de sus excesos, errores y exabruptos en contra de los gobernados.