El ‘Travieso’ Arce fue ‘levantado’ y llevado con el ‘Chapo’, el ‘Mayo’ y los Beltrán Leyva

Jorge el Travieso Arce, exboxeador de Los Mochis, Sinaloa, confesó que en una ocasión cuando era famoso luego de haber grabado el reallity Show de Big Brother VIP fue secuestrado y llevado a una fiesta donde estaban varios capos del narcotráfico como Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leyva.

En una entrevista en el canal de Youtube del periodista deportivo Javier Alarcón, el siete veces campeón mundial de boxeo dijo que fueron policías quienes lo llevaron vendado a un rancho, sin especificar dónde ocurrió el secuestro.

“Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos porque me querían saludar, me llevaron a un rancho, no supe donde porque me vendaron los ojos, y que me querían saludar, que no me iba a pasar nada, y pues fui, ni modo de decir que no”, dijo a el Travieso Arce.

“Era gente armada y saludé a toda la gente, a todos los hombres que te puedas imaginar ahí estaban en esa fiesta, y saludé a todos, ‘bueno, mucho gusto’ y decía ‘yo lo he visto a usted’, ‘yo lo he visto’ y lo saludé de mano y dijo ‘campeón te queremos, prepárate, cuídate y te apostamos, y yo ‘muchas gracias'”.

Después de un rato en el lugar, dijo que le ofrecieron como regalo una camioneta BMW X5, pero la rechazó.

“Conviví con ellos un rato, y ya me dijeron ‘qué quieres, me acuerdo que tenían una camioneta una X5 (BMW) con un moño rojo ahí, y ‘le dije’, y ‘esta camioneta’, es para usted’, ‘no’, dije ‘como que para mi’. ‘Sí, te la compramos entre todos, cooperamos’ Y yo dije ‘no puedo aceptar la camioneta, ni la tenencia me va alcanzar para pagarla'”, relató.

“‘¿Qué es lo que quiere?’, me dijo. ‘Lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron sano y salvo y ahí me dejen, y lo demás no pasa nada’. Les dije tengo mi carrito, que no tenía para la tenencia, el seguro, ‘va a salir más caro’ le dije, y le hice a la llorona para poderme zafar y no la acepté y me vine a Los Mochis. Y no les acepté el regalo y me regresaron y aquí estoy, mira, vivito y coleando todavía”.

Alarcón le preguntó si en el rancho estuvo el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, el Azul y respondió que sí.

“A todos”, respondió el boxeador. “Unos ya están muertos, te acuerdas del que mataron en Cuernavaca (Arturo Beltrán Leyva)”, si.

“¿Y Amado Carrillo?”, insiste el periodista.

“No, a ese señor no me tocó”.

El Travieso Arce grabó el programa Big Brother VIP en 2003, cuando dijo fue un momento de gran fama para él.