Aficionados de Monarcas Morelia protestan por el supuesto traspaso de la franquicia hacia Mazatlán

Aficionados del equipo Monarcas Morelia, de la Primera División del futbol mexicano, desobedecieron el llamado a quedarse en casa por la pandemia de covid-19, y tomaron las calles de la capital michoacana para protestar por la supuesta venta de la franquicia y traspasarla a Mazatlán, Sinaloa.

Oficialmente en Sinaloa no se ha dado a conocer que el equipo de Monarcas vaya a ser el equipo oficial que ocupe el nuevo estadio de fútbol del puerto.

De acuerdo con una publicación de Proceso, con porras como “¡Monarcas quédate en casa, no salgas!” o “¡Quiero verte, tenerte y apoyarte!”, entre otros, los aficionados -quienes portaban playeras de Monarcas de diversas época-, iniciaron su protesta hacia el mediodía en la fuente de Villalongín, o Las Tarascas, para dirigirse al centro de la ciudad a Palacio de Gobierno.

Los aficionados exigen que el equipo monarca permanezca en la capital michoacana, la ciudad que lo vio nacer.

A su retorno al primer cuadro de la ciudad, luego de manifestarse en la fuente de Las Tarascas, fanáticos de Monarcas Morelia se concentraron en las afueras de sucursales de Elektra y Salinas y Rocha para mostrar su repudio ante la decisión que tomaría el Grupo Salinas, dueño de las cadenas departamentales y de la escuadra de fútbol.

Pese a los amagos de saqueos y desmanes, la manifestación se limitó a gritar consignas en contra de la corporación empresarial, cuyos empleados resguardaron las instalaciones con cordones de seguridad en el caso de Elektra, y con puertas cerradas, en el caso de Salinas y Rocha.

Luego de estas expresiones, sin más incidentes, los fanáticos continuaron su recorrido por la avenida Madero Oriente, con dirección al Palacio de Gobierno, donde se reunieron para continuar sus protestas.

Banderas ondeando, vítores, chiflidos y silbidos, rugir de motores, música y mucha, mucha pasión futbolera acompañaron la manifestación de aficionados que, luego de sumar apenas un pequeño grupo, se han integrado en un contingente que aglutina peatones, familias, automovilistas, ciclistas, motociclistas y personas en sillas de ruedas.

A su llegada a la fuente de Las Tarascas, al ritmo de Juan Colorado y más porras y vítores, los fanáticos reiteraron su demanda de que la escuadra rojiamarilla permanezca en Morelia y no sea vendida a Mazatlán.

Elementos de seguridad pública vigilaron la movilización, en tanto que vendedores de banderas, cubrebocas y parasoles con los colores de Monarcas Morelia siguieron al contingente.

A los inconformes no los detuvo ni el calor, la presencia policiaca o el exiguo número inicial de congregados para gritar y exigir que “Morelia no se va, Morelia no se va”.

De acuerdo con las autoridades federales, hasta este sábado, Michoacán registaba mil 330 casos confirmados acumulados de covid-19, así como 109 personas fallecidas por esta enfermedad.