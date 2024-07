Pide Gobernador a funcionarios de la UAS que no anden ‘pidiendo chichi’

El gobernador Rubén Rocha Moya pidió a los funcionarios de la UAS que no anden “pidiendo chichi” porque no puede haber un acuerdo político en los proceso penales.

La mañana de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamar a al diálogo a los universitarios y al gobernador.

Minutos después el gobernador publicó un tuit en el que señala que tienen disposición al diálogo sin tolerar la corrupción.

Durante su conferencia semanera Rocha Moya comentó que si es llamado por la secretaria de Gobernación acudirá a la mesa de diálogo, pero no puede haber acuerdo político.

Que no anden pidiendo chichi no anden queriendo que se les arregle con un acuerdo político, no puede haber acuerdo político es con el juez, indicó.

Mencionó que si los universitarios están tan seguros de que los están persiguiendo que vayan a las audiencias y van a terminar absueltos.