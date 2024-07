Ataque armado en Torre de Rectoría

Arnoldo Valle Leyva sale ileso de una agresión a balazos al interior del campus

El director de Comunicación Social de la UAS, Arnoldo Valle Leyva, sufrió un atentado a balazos en el campus Rafael Buelna Tenorio.

La agresión ocurrió alrededor de las 2:15 horas del pasado viernes, en el estacionamiento de las instalaciones universitarias, ubicada a un costado del Hospital de la Mujer.

De acuerdo con los informes una camioneta color gris entró al campus y disparó contra Valle Leyva, quien se encontraba a bordo de una camioneta Blazer, color blanco.

En un intento por huir el funcionario puso en marcha la camioneta y con la parte trasera chocó contra un automóvil estacionado y este con el golpe se movió e impactó una camioneta Suburban también estacionada.

El titular de Comunicación Social bajó de su camioneta y corrió hacia el edificio de rectoría, donde se refugió.

Su camioneta quedó en el estacionamiento encendida y con la puerta abierta.

El vehículo presenta al menos ocho impactos de bala en el cristal delantero del lado del chofer y en la puerta y la llanta delantera del lado del copiloto.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron en el lugar nueve casquillos de arma corta, en dos puntos distintos.

Personal de la Universidad informó que Valle Leyva había resultado ileso.

Tras la agresión la UAS confirmó que se trató de un atentado contra la vida del director de Comunicación Social.

“Como sociedad, no podemos resignarnos a que estas cosas sucedan, y como universitarios exigimos un cese inmediato al discurso de odio contra nuestra comunidad y autoridades, pues no queremos lamentar que de las palabras se pase a hechos aún más graves que el que hoy estuvo a punto de ocurrir, pedimos se investigue y se dé con los responsables”, señala un comunicado institucional.

El documento menciona que “como institución, tenemos la misión de contribuir al desarrollo social de la entidad y en esa tarea estamos concentrados, por lo que insistimos, a pesar de todos los agravios, en la necesidad de un diálogo serio, responsable y constructivo, que abone al ambiente de paz que tanto necesita Sinaloa y nuestra gente”.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que al interior de la universidad traen “algunos problemitas” y la Fiscalía no puede descartar ninguna hipótesis.

POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN. Recogiendo evidencias.

“Está mal que se den estos hechos, no se desconoce que al interior de la Universidad traen algunos problemitas y han transcendido algunos graves, pero bueno las hipótesis no valen cuando son especulaciones, esperemos que la Fiscalía lo clarifique y que no descarte ninguna hipótesis, se da en un área muy controlada por la universidad y ellos manejan las cámaras y demás”, indicó.

Recordó que “hace como un mes o mes y medio ocurrió otro hecho medio aparatoso entre ellos en dónde aparecieron, se denunció, que aparecieron armas, entonces puede ser en este marco o en otro, es un problema interno”.

Mencionó que es posible que a la agresión le quieran dar un tinte político.

“A los casos se les puede dar (tinte político) y demás, pero aquí no hay temor de nosotros en ese sentido, simple y llanamente lo importante es que aclaremos eso y que esas controversias internas no trasciendan más allá”, indicó.

El hecho aparatoso al que se refiere Rocha ocurrió el pasado 19 de mayo, durante la Marcha Rosa realizada en Culiacán, Arnoldo Valle Leyva protagonizó un altercado con el diputado Gene René Bojórquez Ruiz.

De acuerdo a la versión del propio legislador, el problema inició con un intercambio de palabras con el director de Comunicación Social de la UAS, quien lo golpeó y empujó. Y posteriormente cuando se encontraban afuera de las instalaciones del Partido Sinaloense, lo persiguió cuando abordó la camioneta del encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga.

Artículo publicado el 7 de julio de 2024 en la edición 1119 del semanario Ríodoce.