La violencia electoral no da tregua a políticos y candidatos

Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sinaloa: el temor es grande

Lea: El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa

La antigua euforia por salir a mítines de campañas, repartir volantes, o incluso acompañar candidatos a puestos de elección popular, es hoy una mezcla de terror con paranoia e incertidumbre entre colaboradores de diferentes partidos políticos que han sufrido ataques o intimidación, y que ven cada salida a esos eventos como un acto de vida o muerte.

“El temor es hoy tan grande que ya no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestros hogares”, dijo Sonia González Carrillo, integrante de la planilla del partido de Morena para la alcaldía de Celaya, y quien estuvo presente cuando mataron a la ex candidata Gisela Gaytán, el pasado 1 de abril, en San Miguel Octopan.

El mismo sentir se percibe en el municipio de Maravatío, en Michoacán, donde han asesinado a dos de los candidatos a alcalde por ese municipio: el aspirante de Morena, Miguel Ángel Zavala Reyes, y 12 horas después, a Armando Pérez Luna, candidato del PAN, ambos muertos a balazos.

Guadalupe Martínez Hernández, madre de dos hijos y colaboradora de campaña de Mario Pérez Flores, el candidato que designó Morena para suplir a Zavala Reyes, confirmó que el temor existe, y es terrible tener que salir a la calle sin saber si va a regresar a su casa.

“No conocí al otro candidato, pero vine porque me invitó una amiga, y porque creo en el proyecto de este partido, pero sí tengo miedo, porque sé que aquí es una zona muy peligrosa”, dijo Martínez Hernández, quien apenas tiene dos semanas colaborando en la campaña.

De acuerdo a otro brigadista, la inseguridad en Maravatío se respira en cada esquina, y la presencia del crimen organizado es demasiado evidente, incluso, ya es normal ver a los punteros en sus motos tomando fotos.

“Para qué nos hacemos tontos; aquí manda el cártel de las cuatro letras y si no le gusta un candidato que ellos saben que va a ganar, lo matan para negociar con el nuevo que va a llegar. Y sí, sí tengo miedo de que sepan quién dice esto porque yo sé que rápido vienen, y no se la piensan y me matan”, dijo el residente, entrevistado a varios metros de uno de los mítines hechos por el partido de Morena.

El resto del pueblo, no se atrevió a hablar. Había un temor evidente en Maravatío: en sus calles, en sus plazas, entre la misma policía que, cuando se le cuestionaba sobre seguridad, no querían hablar por temor a represalias. Hasta el mismo candidato a alcalde, Pérez Flores, recurrió a la evasión cuando se le preguntó sobre los homicidios de los dos candidatos, aduciendo que ese tema “ya lo investigará la fiscalía”.

“Nadie va a hablar, no sólo porque no los conocen y no saben si es gente de ellos (del cártel), sino porque realmente tienen miedo, porque aquí el cártel tiene orejas en todas partes”, dijo un comerciante del mercado municipal, cuando se le comentó sobre aquel silencio.

En otro sondeo realizado en otros municipios de Chiapas, el temor por ser candidato es evidente, pues en municipios como Frontera Comalapa, a pocos kilómetros de Guatemala, ya habían secuestrado al candidato del PT a la alcaldía, Rey David Gutiérrez, frente a su familia, y no fue sino hasta cuatro días después, que apareció con vida, y sólo se limitó a decir que su proyecto “estaba más vivo que nunca”.

Unas semanas después, el candidato a alcalde por el municipio de Rayón por el Partido Chiapas Unidos, Luis Ángel Flores Calvo, fue herido a balazos luego que un hombre que viajaba en una motocicleta, le disparara en varias ocasiones.

Al día siguiente del ataque, el 14 de mayo pasado, Flores Calvo renunció a la candidatura, según explicó, “para proteger a su familia”, y responsabilizó al actual presidente municipal de ese municipio de cualquier otra agresión en su contra.

En una publicación del Partido Chiapas Unidos, Flores Calvo también responsabilizó al candidato a la alcaldía de Rayón por el partido estatal Redes Sociales y Progresistas (RSP), Domingo González Trejo.

Ríodoce intentó obtener una reacción por parte de ese señalamiento con el candidato González Trejo, pero hasta el cierre de esta edición no habían respondido llamadas ni mensajes.

Los señalamientos en contra de funcionarios en funciones, de ser los actores intelectuales de ataques contra candidatos, para asesinarlos o intimidarlos, no es nada nuevo, pues como observa Juan Miguel Ramírez Sánchez, candidato a alcalde de Celaya, por el partido Morena, los intereses son muy grandes, y cuando ven un candidato que representa una amenaza, buscan la forma de eliminarlo o intimidarlo para alejarlo de la contienda.

“En un principio tenía mucho temor porque recién acababan de matar a Gisela (Gaytán) y después se dio una política de terror por parte del gobierno, pero hoy ya no tengo miedo. Hoy puede pasar lo que sea, y yo haré lo que tenga que hacer, pero no me pienso retirar de esta contienda”, dijo Ramírez Sánchez, quien suplió a Gisela Gaytán como candidato a la alcaldía de Celaya, considerado como el municipio más peligroso del mundo, según una publicación hecha por el diario británico The Mirror.

Sinaloa en el radar

En Sinaloa, contrario a otros estados, el terror en campañas no parece vivirlo Morena, sino militantes del PRI y PAN, cómo según manifestó Paola Gárate Valenzuela, presidenta del PRI estatal, pues existe una estrategia de intimidación por parte de la actual administración.

“Hay una opresión por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, porque sabe que van a perder el congreso y han empezado a amedrentar a los candidatos y colaboradores, y es claro que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, dijo Gárate Valenzuela.

Durante la elección de 2021, Gárate Valenzuela y varios integrantes, coordinadores y colaboradores del PRI fueron levantados y privados de su libertad el mismo día de la elección a gobernador y, aunque quedó documentado mediante denuncias y reportes en medios de comunicación, nunca hubo una investigación.

“No sabemos si va a ocurrir lo mismo, pero lo que buscamos ahora es contrarrestar ese tipo de intimidación, y ese nivel de agresiones y la única forma es pidiéndole a la gente que salga a votar, que vayan en familia porque, aunque hay temor entre los militantes y colaboradores de nuestro partido, esa va a ser nuestra mejor arma para cambiar este rumbo”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado durante las conferencias mañaneras que el plan de su gabinete es proteger a los candidatos y para ello tienen una estrategia.

“Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, indicó el presidente al inicio de las campañas políticas; sin embargo, la intimidación y muerte no han parado.

Ha sido tal la paranoia que muchos candidatos han debido cancelar eventos de campaña por temor a ataques armados, incluyendo tres el jueves de la semana pasada organizados por el candidato de Morena en Celaya.

“Es que nos dijeron que estaba muy caliente la zona, por eso no fuimos, por eso hemos suspendido eventos, pero aún con temor y con todo seguimos porque hay esperanza de que haya un cambio”, dijo el aspirante, entrevistado después de uno de sus eventos de proselitismo, y aun cuando tiene a más de 30 elementos de la Guardia Nacional que lo siguen a cada evento que tiene.

Sonia González Carrillo, una de las colaboradoras de su campaña, reconoció el temor del candidato, pues con todo y la Guardia Nacional, el temor de ellos sigue después que mataron a Gisela Gaytán.

“Yo vi cuando le dispararon y nosotros no pudimos hacer nada. Fue todo tan confuso que, tras los disparos, corrimos a refugiarnos porque no supimos cómo reaccionar. Cuando nos recuperamos, y salimos de nuestro refugio, no podíamos creer que mi niña estaba muerta; estábamos en shock, fue una situación difícil. Había mucho miedo, y lo único que alcanzamos a hacer es que, al traer puestos los chalecos guindas de Morena, nos los quitamos para cubrirla”, recordó González Carrillo, al explicar que, aun cuando tienen escoltas de la Guardia Nacional, siguen teniendo miedo.

De última hora, en Acapulco fueron arrojados cinco cuerpos desmembrados, uno de ellos el de Aníbal Zúñiga, candidato del PRI, PAN y PRD a regidor de Coyuca de Benítez, el otro de su esposa. El mismo día, fue asesinada Lucero López, candidata a la alcaldía de La Concordia, Chiapas.

Artículo publicado el 19 de mayo de 2024 en la edición 1112 del semanario Ríodoce.