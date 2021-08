Adiós a la Legislatura del contrapeso en Sinaloa

Termina un trienio donde el gobernador no pudo controlar la mayoría en el Congreso

Aunque faltan dos meses para el relevo de los nuevos diputados, formalmente ya concluyeron los trabajos de las sesiones ordinarias de la primera Legislatura en la historia de Sinaloa que tuvo una bancada mayoritaria de Morena, una filiación política diferente al gobernador en turno.

La figura del Ejecutivo como el tradicional gran legislador, o el diputado número 41, sufrió tropiezos durante la diputación que concluye formalmente el último día de septiembre.

El no contar el gobernador Quirino Ordaz Coppel con el respaldo de una mayoría de diputados de su mismo partido, provocó que ejerciera en seis ocasiones la facultad del veto para detener las decisiones que en el Pleno del Congreso del Estado no pudieron ser frenadas.

El primer desencuentro y veto fue la aprobación de la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos de 2019 que fue resuelta posteriormente mediante una reasignación de recursos.

Queda todavía por resolverse la reforma al veto de la Ley de Hacienda Municipal que elimina las tarifas preferenciales para el cobro del impuesto predial a los propietarios de campos de golf.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por definirse todavía la controversia constitucional presentada por el Congreso del Estado sobre las cuentas públicas reprobadas del 2017 que fueron vetadas por el ejecutivo estatal.

Por acuerdo de la Comisión de Fiscalización, el Congreso del Estado se inconformó ante la SCJN contra el Poder Ejecutivo porque consideró que es facultad del Poder Legislativo revisar las cuentas públicas estatal, los organismos paraestatales, paramunicipales, municipios, los órganos autónomos, y toda entidad que reciba recursos públicos.

Para las cuentas públicas de 2018, el ejecutivo estatal presentó la moción suspensiva sobre 21 acuerdos de rechazo que fueron emitidos por la Comisión de Fiscalización y votados en el pleno del Congreso local.

La más reciente reforma que observó el Ejecutivo Estatal fue la oposición a la prohibición de la tauromaquia dentro de la Ley de Protección Animal, y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública, ésta última que pudo destrabarse al convencer el gobernador a la viudas de policías a que renunciaran al pago de sus pensiones en forma retroactiva.

Entre los señalamientos insistentes de la bancada mayoritaria de Morena contra el Gobierno del Estado quedó el cuestionamiento a la inversión en estadios y el contrato de uso del estadio de futbol de Mazatlán (Kraken), el cual incluso derivó en la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, por parte de las diputadas de Morena, Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde.

En los desencuentros de la Legislatura saliente con el Ejecutivo Estatal destacaron también los tres intentos que debió hacer para lograr el visto bueno del Poder Legislativo para nombrar a la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres.

En la búsqueda de la separación del Poder Legislativo del Ejecutivo Estatal se logró independencia en el manejo del presupuesto del Congreso del Estado que incluyó el contar con un registro fiscal propio para tener autonomía administrativa.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel se caracterizó por demorar la publicación de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado para evitar entraran en vigor, como pasó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que demoró casi tres meses para que fuese publicada en el Periódico Oficial.

La bancada de Morena no pudo reunir los 27 votos necesarios que requiere una reforma constitucional para eliminar el “veto de bolsillo” y con ello lograr que el gobernador en turno promulgue en un plazo no mayor de 15 días naturales una ley o decreto, si no se presentan observaciones.

Además de la inédita composición del Congreso del Estado que no logró mantener unida la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), la Legislatura que se va realizó la mitad de sus funciones en medio de una crisis sanitaria que lo obligó a crear las sesiones virtuales para continuar los trabajos parlamentarios.

La actual Legislatura entra en un periodo de receso y seguida por el ejercicio de la Diputación Permanente que podrá interrumpirse por la convocatoria a sesiones extraordinarias antes que lleguen a tomar sus curules los nuevos diputados locales.

En la siguiente Legislatura Morena será nuevamente el grupo parlamentario mayoritario, pero será de la misma filiación política del gobernador Rubén Rocha Moya.

El reto será ahora demostrar su compromiso con los contrapesos y la fiscalización de los recursos públicos desde el Poder Legislativo.

¿Qué hicieron los diputados en el último periodo?

Ante la falta de una Ley Orgánica del Congreso del Estado, se acordó establecer una agenda común entre los grupos parlamentarios en los temas con coincidencias, como una estrategia para avanzar y darle mayor productividad al trabajo Legislativo, pero no lograron atenderse todos los temas.

Los tropiezos legislativos

Sin expedir una nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, aunque estaba en la agenda común de todas las fuerza políticas.

Por la baja respuesta, se declararon desiertas las convocatorias para la renovación de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Quedó desierta también la convocatoria para designar representantes permanentes de la sociedad civil, como integrantes del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

No se lograron consensos para nombrar al titular de Unidad Técnica de Evaluación que estará a cargo de calificar el trabajo de la ASE.

Los aciertos

Aprobaron el matrimonio igualitario, un tema postergado al menos por dos Legislaturas, aunque obligados por los tribunales.

Crearon dos nuevos municipios, Eldorado y Juan José Ríos, una demanda social que tenía décadas.

Modifican formato de Informe de Gobierno para que el titular del Poder Ejecutivo comparezca ante diputados.