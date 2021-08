AMLO dijo estar contento con resultados de la consulta popular, la califica como ‘trascendental’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que está muy feliz por los resultados de la Consulta Popular, la cual fue “trascendente” como ejercicio de democracia participativa.

“Esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, una cultura, esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer, además nunca había participad tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente”, dijo en la conferencia mañanera desde Puerto Vallarta.

“Es un triunfo que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron, de lo que votaron, aún con todo lo confuso de la pregunta la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó por el sí, el 97 por ciento”, señaló.

Aún cuando la consulta no será vinculante por la baja participación que tuvo, López Obrador no descartó que las autoridades puedan llevar a juicios a ex presidentes y a ex funcionarios, siempre y cuando existan pruebas.

“Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto”, afirmó.

“La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria”.

El mandatario acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no haber hecho una promoción adecuada de la consulta y de no instalar suficientes casillas.

Llamó a la población a participar en futuras consultas, como la que se realizará en ocho meses sobre la revocación de mandato.

“Mi llamado a que quienes no lo hicieron, no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota, en épocas ‘interelectorales’, la ciudadanía no es consultada, solo es requerida cada tres o seis años, con democracia participativa podemos estar constantemente gobernando…”, añadió.

En la consulta de ayer domingo, de acuerdo al INE participó el 7 por ciento del padrón electoral, por lo que no será vinculante, pues se requería el 40 por ciento.

De acuerdo con los resultados publicados actualizados, 6 millones 458 mil 375 de personas votaron “Sí” a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 101 mil 630 “No” y 48 mil 252 anularon su voto.