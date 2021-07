Quirino y Rocha acuden a funeral de Román Rubio y Esteban López

El gobernador, Quirino Ordaz Coppel; y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, acudieron al funeral de Román Rubio y Esteban López en Sinaloa de Leyva.

Ambos dieron el pésame a los familiares que esperaban la llegada de los cuerpos del ex candidato a diputado y el ex coordinador de campaña de la candidata a alcaldesa de Sinaloa municipio.

Ordaz Coppel dijo que la FGE está realizando las indagatorias pero hasta el momento no hay una línea de investigación.

Manifestó que hasta el momento no hay elementos para presumir que sean crímenes por la política.

“No, no se puede hablar de eso porque no se sabe cuáles son las causas, las razones. Para eso está haciéndose la investigación”, dijo.

Mencionó que durante el proceso electoral ninguno de los dos denunció amenazas.

“En el proceso electoral no hubo, las situaciones que se presentaron fueron presentadas en su momento como denuncias, fueron atendidas por la autoridad competente, pero esto es totalmente un hecho inesperado”, señaló.

Rocha Moya dijo también que durante las campañas no hubo ningún tipo de denuncia de parte de sus compañeros de partido.

“Hay muchas cosas que pudiéramos incorporar y que seguramente pudieron haber influido. Lo que no sabemos con certeza y sería una irresponsabilidad de nosotros empezar a especular. No nos corresponde porque podríamos fallar. Por más certeza que puedas tener a veces si no tienes elementos para emitir una opinión vale más en estos casos no hacerlo. Hay que dejárselo a la autoridad correspondiente para que lo haga. Entonces, puede derivar de aquello, de lo de más acá, de lo de ayer o antier o una circunstancia fortuita. Entonces, mejor vamos a dejárselo a la autoridad, no queremos especular”, expresó.