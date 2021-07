Es una vergüenza espionaje a través de ‘Pegasus’: AMLO; descarta presentar denuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó durante su conferencia de este martes, el espionaje contra periodistas, activistas, políticos y a su familia través de “Pegasus”, no obstante descartó presentar una denuncia.

Detalló que en la época en la que era objeto de espionaje, “tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco, sino de todo su entorno. Desde luego me espiaban durante uno, dos años, bueno, mucho más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo”.

Independientemente de la labor de espionaje, dijo, imaginen el costo que tenía.

López Obrador sostuvo que este tipo de prácticas ya no se realizan.

“Esto ya no se hace, no se espía a nadie, ya desapareció el llamado Cisen, porque se han hecho tantas cosas y en poco tiempo, y además no hemos alcanzado a informar de manera amplia que vamos a seguir dando a conocer estas cosas que ayudan a entender de que somos distintos, que no es lo mismo, que se está llevando a cabo en México una transformación en la vida pública del país”, mencionó.

-¿Estaría usted de acuerdo que Alejandro Encinas atienda este tema de espionaje con la FGR y se investigue también, presidente?

-Sí.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos, el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, agregó al estimar que se ha espiado durante 43 años.

“Entonces, si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino. Hay que saber que desgraciadamente todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo, que es lo que estamos haciendo. Nada de que tenemos opositores periodistas, imagínense cuántos, y a ver, a escuchar, qué dicen para ver qué les sacamos. Guerra sucia, una actitud inmoral completamente; entonces, eso no”, asentó.

La política es un imperativo ético, por eso desapareció el Cisen, reiteró, y lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos, “no para estar espiando a opositores, a periodistas, a dirigentes políticos, a dirigentes de partido, a dueños de grandes empresas, a las iglesias. No”.

López Obrador dijo que ya no sabe si continúa vigente el contrato con NSO Group.

“No. No sé si pueda existir el contrato, lo que… Y lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar. De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie”.

Si existe el contrato, hay que cancelarlo, indicó. “No creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión y de lo que, repito, no tengo duda es de que nosotros no espiamos a nadie”.

El mandatario reiteró que no presentará denuncia por el espionaje a su familia. “No voy a hacer ninguna denuncia. Ya esto es muy importante, esto contribuye más que ir a un tribunal, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad”.