Deben renovarse instituciones estatales, sugiere AMLO ante altos indices delictivos en Guanajuato

Tras ser cuestionado respecto a los 19 años que tiene al frente de la Fiscalía General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre, el presidente consideró que debe renovarse.

“Es mi opinión respetuosa a la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes del estado”, manifestó Andrés Manuel López Obrador.

El llamado al gobernador panista de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue hecho durante la conferencia de esta mañana.

“No es posible que por intereses de grupo se padezca esta violencia”, expresó.

Incluso, exhibió en pantalla una lámina de los homicidios dolosos registrados durante los primeros cinco meses de este año y que suman 14 mil 243 de enero a mayo, de los cuales mil 545 se han registrado en Guanajuato, entidad considerada como la más violenta del país, informó Proceso.

“Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es uno de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios dolosos y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”, indicó el presidente López Obrador.

A pregunta expresa sobre el mandato de 19 años que ostenta el fiscal guanajuatense Carlos Zamarripa Aguirre y los niveles de violencia extrema en esa entidad, el titular del Ejecutivo federal respondió:

“Debe renovarse, es mi opinión respetuosa a la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes del estado”, planteó.

El presidente consideró que, si el fiscal de Guanajuato fuera gerente de una empresa privada, ya lo hubieran despedido por los resultados negativos en esclarecimiento de los crímenes.

“Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como la Seguridad Pública donde está de por medio la vida de las personas, pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR), respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad no se avanza”, indicó.

Enseguida, arremetió contra el mandatario panista de Guanajuato:

“Ojalá las autoridades de Guanajuato, el gobernador actúe y tome decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan, como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, es para proteger al pueblo, a todos, sean de la ideología y creencia que sean”, indicó el tabasqueño

Además, demandó no vincular a la delincuencia organizada con los procesos electorales, “no querer controlar mediante alianzas con la delincuencia”, expresó el mandatario.

“Si es un tema que se debe analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico, ahí están los datos. Hemos hecho muchas cosas, pero estamos hablando de homicidios que son delitos del fuero común”, dijo el tabasqueño para señalar a las autoridades estatales como responsables de la investigación y esclarecimiento de los delitos.

También, mencionó el caso de Veracruz, que tenía un caso similar con un fiscal blindado por 12 años, fue destituido y el cambio se reflejó en la disminución de la incidencia delictiva, según López Obrador.

Por ello, concluyó diciendo que sus adversarios y el gobierno anterior crearon figuras legales para “afianzar la impunidad” y se manifestó a favor de revisar el caso del fiscal de Guanajuato para tratar de revertir los efectos de la violencia.