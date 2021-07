Ayuntamiento condiciona pago de quincena a policías

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal denunciaron que el Ayuntamiento los está obligando a firmar un documento para pagarles la quincena.

De acuerdo con los agentes, en el documento admiten que el Ayuntamiento no tiene adeudos con ellos y que nunca se actualizó el riesgo de trabajo.

Según los policías esta quincena no les pagaron por medio del banco sino que les pidieron que pasaran a las instalaciones de la corporación a cobrar en efectivo pero si no firman el documento no les pagan.

“Por este conducto me permito manifestar que durante el periodo laborado en esta entidad pública municipal, desde la fecha de mi ingreso a laborar y hasta el día de hoy 15 de Julio de 2021, he recibido el pago puntual de todas las prestaciones que me corresponden por Ley y a las que he tenido derecho durante mi servicio brindado, por lo que no se me adeuda cantidad alguna de salarios devengados, tiempo extraordinario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, bonos y demás prestaciones”, señala el documento.

Además indica: “le manifiesto bajo protesta de decir verdad que durante tempo que he prestado mis servicios, nunca se actualizó riesgo de trabajo alguno, de igual modo a la fecha no se me adeuda prestación alguna de ningún tipo por parte de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, ni del Ayuntamiento de Culiacán”.