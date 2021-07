Condena López Obrador expresiones de René Bolio durante protesta en la embajada de Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la participación del presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio quien lanzó expresiones homofóbicas y racistas contra un funcionario cubano, durante la protesta realizada en la embajada de ese país en México.

“No me toques maricón, no me toques, son maricones”, dijo el presidente de la CMDH durante la trifulca en la avenida presidente Masaryk y luego dijo que “el guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano”, expresó en referencia al diplomático cubano con el que se confrontó física y verbalmente.

En su conferencia matutina, López Obrador exhibió un video en el que se aprecia a Bolio durante la protesta.

El mandatario se pronunció porque en el país se geste una nueva clase media “más humanista”, erradicando el racismo y el clasismo.

Puso como ejemplo el video en donde se muestra una protesta afuera de la embajada de Cuba en México en donde el defensor de derechos humanos lanza un insulto “el guardia negro me empujó”.

López Obrador dijo que en la sede diplomática se manifestaron “conservadores” —que se hicieron pasar por integrantes de la clase media y defensores de derechos humanos— provocando una confrontación.

“Hay una confrontación afortunadamente menor, hay insultos, uno de los participantes le dice a un funcionario de los derechos humanos algo que no voy a repetir”, expuso.

Después, se reprodujo un video en donde se escucha decir a un manifestante, que se le identificó como Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, decir “el guardia negro me empujó”.

Criticó que ese manifestante pueda tener licenciatura, maestría o incluso considerarse “gente de bien”, pero tiene el racismo y clasismo a flor de piel.

“Eso no debe de ser un modelo a seguir, por eso hablo de una nueva clase media”, expuso.

Por ello, se pronunció porque en México se tenga una clase media más humanitaria y fraterna.

La manifestación tuvo lugar este jueves en la sede de la embajada de Cuba en México, donde miembros del PAN y Comisión Mexicana de Derechos Humanos protestaron contra el comunismo.

La reunión terminó en empujones e insultos entre personas cubanas y manifestantes mexicanos. (Con información de Reporte Índigo y Proceso)