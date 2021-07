Del ¡Fuera Vargas! al ¡Viva Vargas! pasando por el ¡Ponte Vargas!”

Presumió conciliación con Angie Valenzuela y el “Líder” Camacho; miente, responden

El alcalde electo de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros tiene prisa por legitimarse socialmente, y borrar de la agenda local el estigma de que fue favorecido en una operación de pinzas de células del crimen organizado, que principalmente controlan el área rural.

Y para ello recurre a su costal de mañas, desde las presiones y complicidades hasta las mentiras públicas. Y en estas últimas, ya fue pillado.

Y es que con pandero y parafernalia, presumió operación cicatriz “Por el bien de Ahome” con su rival electoral, Marco Antonio Osuna Moreno, representante de la alianza PRI-PAN-PRD, quien había impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa la entrega de la constancia de mayoría a Vargas Landeros por el Consejo Municipal Electoral, con el argumento de “hechos generalizados de violencia”.

Estos sucedieron el 6 de junio, en plena jornada electoral, iniciándose en el casco urbano y extendiéndose hacia la zona rural conurbada hasta la más alejada del municipio. En total, 22 casillas fueron afectadas por los grupos de delincuencia organizada que se robaron urnas, intimidaron a funcionarios electorales y amenazaron electores, pasando por el secuestro de operadores políticos y amenazas a supervisores y representantes principalmente de la alianza PRI-PAN-PRD, PT y de Fuerza por México.

La alianza Morena-PAS sufrió advertencias simuladas, ya sea por mensaje de texto o vía whatsapp, pero no física, como a sus opositores. La excepción sería la supuesta golpiza a un operador personal de Vargas Landeros y del presunto ataque a su oficina de campaña, que no denunció el propio candidato, y del que la policía tampoco documentó.

Durante el conteo de votos, Osuna Moreno y José Domingo Vázquez Márquez, del Partido del Trabajo, sitiaron el Consejo Municipal Electoral, según ambos, para evitar el robo de los votos. Marchas, protestas, arengas y discursos encendidos en contra de Vargas Landeros fue la consigna, adornada con un ataúd cargado al hombro por los hombres en representación de la muerte de la democracia.

Tres días después del conteo, Osuna impugna, seguido de Vázquez, como tercero perjudicado. En ese lapso, Vargas Landeros defiende su elección.

Pero un mes después, 30 días posteriores a aquella afrenta y escenificación rabiosa de la defensa de la democracia socavada por el considerado espurio ex secretario de gobierno, y con dos horas de diferencia entre la verborrea y la reculada formal, Osuna Moreno y Vargas Landeros, hombro con hombro, joviales, con alegría de compadres y a pasos bailadores aparecían en un desayuno que más tarde se convertiría en rueda de prensa.

Osuna reconoció el triunfo en las urnas de Vargas Landeros, y ofreció desistirse de la impugnación si eso abonaba a la reconstrucción de la “ciudad esmeralda, que en algún momento se extravió”. Rubricó la propuesta con un abrazo.

Esa era la oferta, pero en los hechos, el desistimiento ya lo había presentado su abogado electoral, José Ramón Valenzuela Contreras. El matasellos de oficialía de partes del TESIN fijó la hora: 10:30:09 del 6 de julio del 2021.

Vargas agradeció la deferencia de Osuna para platicar, “y vamos por la unidad, al encuentro de los amigos, que no se rompa la amistad. (Vamos) Iniciar una administración sólida y contundente y recuperar el Ahome que se quiere.

Vargas Landeros alardea sumar a su causa toda las corrientes políticas, y presume contactos con el (Miguel Ángel) “líder” Camacho y con (Angelina) Angie Valenzuela y (José Domingo) “Mingo” Vázquez, de quien aclara que no ha respondido a sus mensajes.

Entrevistado por separado, Miguel Ángel Camacho Sánchez desmiente a Vargas Landeros sobre un contacto o acuerdos políticos. “No los hay, hasta ahora. Brindé cortesía política al felicitarlo por su triunfo vía mensaje, pero nada más. No me he sentado con él ni con nadie de su equipo. Por Ahome podría acordar acciones, pero no serán un cheque en blanco a su administración, que ya sabemos cómo se las gasta, ni sumisión, porque ya supimos quienes lo apoyaron en la elección con el robo de urnas”.

Angelina Valenzuela Benites, por su parte, desmiente también a Vargas Landeros. “No hay acercamiento con él ni con sus operadores. No tengo ni he tenido ningún contacto personal con él. Sólo lo felicité por su elección, y nada más. Fue cortesía.

Lo que sí, me reuní con Pedro Ceballos (Rendón) que parece ser será el coordinador de regidores, y coincidimos en llevar a Ahome a buen puerto, al municipio anhelado, sin que ello sea un cheque en blanco para Vargas Landeros pero tampoco cacería de brujas, sólo lo justo y lo legal”.

Así, Vargas Landeros mintió deliberadamente, y de paso traicionó uno de los principios que juró defender: no mentir. Ahora falta el no traicionar y no robar.