Logros están a la vista, a pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó; dice AMLO en su tercer informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los logros de su gobierno “están a la vista”, pese a la pandemia y al sufrimiento que ocasionó.

Al celebrar tres años de su triunfo, el mandatario dijo que su gobierno ha hecho “todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo”.

“Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, lo que han llegado a la conclusión, en ejercicio de su libertad y de su criterio, que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno, mi estilo de gobernar; pero nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación”, mencionó.

“Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país, sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo”, dijo.

En el patio del Palacio Nacional, López Obrador presumió una encuesta telefónica que aplicó el Gobierno de México a nivel nacional hace tres días. A la pregunta sobre la situación económica actual de la gente, el 15.3 por ciento contestó que está mejor y el 40 por ciento peor. Sin embargo, al ser cuestionados sobre la situación del país al término del sexenio de AMLO, 41.4 por ciento consideró que México estará mejor y 26.9 por ciento, peor.

Sobre el tema de la corrupción al comparar esta administración con la de Enrique Peña Nieto, el 43 por ciento de los encuestados consideró que es menor y 19. por ciento, mayor. La gente también fue cuestionada sobre una calificación para AMLO, quien en una escala del 0 al 10, sacó 6.7 promedio.

Asimismo, se abordó el tema de la revocación de mandato, y según los resultados, si hoy fuera la consulta, 72.4 por ciento votaría porque el presidente continúe y 22.7 por cientp porque renuncie.

“En fin, estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a informar, a orientar, a concientizar, convencer para elevar a rango supremo la honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales, que heredamos de nuestros antepasados, esa es la grandeza de México”, agregó.

De las elecciones del 6 de junio dijo que hubo “la vergonzosa compra de voto con dinero, tarjetas o entrega de despensas” y que no hubo “masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo”.

“Gracias, por refrendar su confianza en mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré. Gracias, gracias, gracias, gracias de todo corazón”, expresó.