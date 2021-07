“No es una telenovela”, “No somos 20” responden a López-Gatell

Médicos, madres de familia y pacientes del hospital Pediátrico de Sinaloa grabaron un video en el que responden al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que la falta de medicamentos no es una telenovela.

En una entrevista en el programa El Chamuco TV, López Gatell dijo que las protestas de los padres de niños con cáncer para exigir medicamentos son de telenovela y que solo son 20 personas las que se manifiestan.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador y López Gatell esto no es una telenovela ninguna derecha nacional ni internacional mueve a las familias de los niños con cáncer, esto es una realidad”, dice uno de los médicos en el video.

Una madre expresa: “mi hija no pidió tener cáncer, mi hija no pide lástima, mi hija no pidió enfermarse en este sexenio ya basta de burlas”.

En el video grabado en las instalaciones del hospital mencionan que en Sinaloa desde hace tres años padecen este desabasto.

Una joven mujer con su hija en brazos dice que la niña padece retinoplastoma y desde que fue diagnosticada todo su tratamiento lo ha recibido gracias a donaciones.

Al final del video aparecen niños con cáncer que dicen “no somos 20” y luego su nombre.