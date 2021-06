Afirma Mario Zamora que ante la violencia en las elecciones, consideró ‘bajarse” de la contienda

El senador Mario Zamora Gastélum, ex candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD en Sinaloa, comentó que ante la violencia vivida durante el proceso electoral, analizó abandonar la contienda.

“Tengo que admitir que, por las situaciones que veía y escuchaba, sin que las viviera yo personalmente, llegué a considerar dejar la candidatura, e incluso hablar con el resto de nuestros compañeros y decirles que igual y nos bajábamos todos. Yo creo que ninguna posición, por más honrosa que sea, está por encima de la vida de un sinaloense”, dijo en una entrevista con El Universal.

El priista señaló que Sinaloa vivió una jornada violenta donde hubo robo de urnas, amenazas, agresiones y “levantones” de un centenar personas, principalmente de la estructura del partido, entre representantes generales, abogados, responsables de las redes sociales, por lo propondrá una iniciativa para que se apruebe el voto electrónico.

“Ahora que he regresado al Senado estamos trabajando, y ahora que el Presidente ha dicho que le interesa una reforma electoral, estamos poniendo manos a la obra para que, cada vez más, el ciudadano pueda ir con plena libertad a votar por quien quiera”, dijo.

“Por ejemplo, pongo sobre la mesa y vamos a proponer una iniciativa sobre el tema del voto electrónico; que sea totalmente seguro, a lo mejor desde tu casa, desde donde nadie pueda ejercer presión sobre ti”.

El ex aspirante priista mencionó a El Universal que la violencia vivida en el estado durante los comicios, fue para favorecer a un partido.

“Está más que claro que esta violencia favoreció a un partido. No hay que ser matemático, pero la mayoría de las encuestas auguraba una elección cerrada, a lo mucho 10 puntos de diferencia, pero aquí llama la atención que fue la gubernatura, 17 de 18 municipios y 23 de 24 distritos electorales locales, los siete distritos federales. Es decir, nadie anticipaba una situación así, un arrase pleno y total”, dijo.

“No quisiera entrar en polémica. Desde el Senado y desde donde esté, siempre haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a que a Sinaloa le vaya bien. Le deseo al gobierno de Rubén Rocha que lo haga bien”.

Sin dejar de reconocer su derrota ante Rubén Rocha, abanderado de Morena-PAS, Zamora Gastélum dijo que en Sinaloa, la jornada del 6 de junio “fue una jornada electoral complicada y violenta”.

“El domingo 6 de junio por la noche, yo reconocí el PREP, que no favorecía mi candidatura, pero pedía con toda humildad que liberaran a nuestra gente; en ese momento teníamos contabilizadas veintitantas personas privadas de su libertad. Ya habían logrado su propósito, que era ganar; gracias a Dios los soltaron”, agregó.

“Una nota periodística registraba 44 denuncias; no conozco en particular todas ellas, pero fue algo muy evidente. Nuestra candidata a alcaldesa en Badiraguato, Lupita Iribe, sale ese día y dice: “Me bajo de la contienda, quédense con la alcaldía, pero regrésenme a mi hermano, lo acaban de levantar”. Otra situación se dio en Concordia, con el candidato del PRD. La lista es larga. No te puedo yo contabilizar, pero son muchísimas. La gente que fue amenazada, que fue amedrentada, la gente que fue privada de su libertad… pues son muchos, centenares”.

Aclaró que no busca demeritar “los votos que genuinamente entregaron los ciudadanos a la otra coalición, o a la nuestra; al contrario, agradezco a quienes con toda libertad fueron a emitir su voto; sin embargo, sí existió una situación muy particular. Hoy, la intención de comentarlo es evitar que vuelva a pasar.”

Se refirió también a las declaraciones de Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa, que lo llamó a reconocer el triunfo de Rocha Moya.

“Para nada. Es todo lo contrario; no tengo ningún empacho en reconocer a ninguna autoridad y menos a quien haya ganado una elección. Ese no es el tema y ellos lo saben. El tema no está ahí.”