AMLO pide permiso a Anaya para tomarse una caguama luego de comicios; ‘Yo me estoy tomando una en la CdMx’, le responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió permiso esta mañana a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, para tomarse una caguama por los resultados electorales que favorecen a Morena.

“Todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue, que hubo elecciones de gobernador en 15 estados y el movimiento al que pertenezco, el movimiento de la transformación, triunfó en 11, nos fue re-mal. Entonces, voy a tener que volver, ni modo, si no hay objetividad voy a tener que seguir informando, porque a veces hasta ciudadanos más despiertos se desmoralizan, porque es tanto el bombardeo. entonces vamos a tener que volver a informar”, expresó el mandatario durante la conferencia mañanera.

“Así estuvo, y ofrezco disculpas, así lo quiso el pueblo. Morena, coalición Juntos Hagamos Historia: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán el Pacífico. Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico, todo con moderación”.

La respuesta de Anaya vino en un video que compartió en redes sociales.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro”, indicó el panista.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021