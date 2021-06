El “Quillo” se dice inocente del asesinato de Javier Valdez

El acusado de asesinar a Javier Valdez se dijo inocente durante la audiencia de hoy en el juicio oral que se sigue en su contra.

Momentos antes de dar por terminada la audiencia el juez preguntó al acusado, Juan Francisco “P”, si quería hacer alguna manifestación.

El Quillo contestó que sí y dijo que era inocente de todo lo que lo acusaba la Fiscalía.

Durante la audiencia de más de cinco horas, tanto la Feadle como la defensa dieron sus alegatos de cierre.

En la audiencia el juez se molestó con la defensa por los alegatos desorganizados que estaba haciendo y suspendió la sesión para que el defensor organizara sus ideas.

“Se hizo una recapitulación muy detallada de todo lo que sucedió durante el juicio y el objeto es hacer una relación de todo, ya no valorar testigo por testigo sino todo en su conjunto, la Fiscalía reitera su acusación y una valoración muy completa de todos los hechos, de cómo todos los testigos dan credibilidad entre sí de cómo están relacionados entre sí, todos hablan de circunstancias muy similares incluso cuando muchos de ellos todavía no se conocen entre sí, entonces eso me da mucha credibilidad y fortaleza al caso de la Fiscalía”, dijo el titular de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Señaló que la Fiscalía hizo alegatos muy desorganizados y faltos de coherencia.

El fiscal dijo que están seguros que mañana el juez dictará un fallo condenatorio.

En sus alegatos la defensa afirmó que los testigos de la Fiscalía no fueron suficientes para derrotar la presunción de inocencia que goza cualquier persona hasta no ser juzgada.

El defensor aseguró que en el juicio la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de el Quillo.