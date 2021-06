Colapsa barda de casa ubicada junto al socavón de Puebla (video)

La barda de la vivienda que se encuentra junto al predio donde se formó un socavón en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, comenzó a colapsar.

De acuerdo al Periódico Central, parte del muro perimetral del domicilio de la familia Sánchez Xalamihua, comenzó a caerse esta mañana, luego que la tierra donde se encuentran los cimientos se derrumbara, aumentando el tamaño del socavón, que hasta el momento tiene un diámetro de más de 100 metros.

El socavón se formó el pasado sábado en unas tierras de cultivo, entonces medía 5 metros, al día siguiente aumentó su diámetro a 30 metros y hasta este viernes ya superó los 100 metros de diámetro y 20 de profundidad.

OH NO, OH NO😐😐😐

Cae la barda de la casa que se encuentra a orilla del #socavón en #Zacatepec🕳🏚 Protección civil amplia el cerco en torno al hundimiento🤯🤯🤯 pic.twitter.com/biQ1ZLsnYh

— Lo de Hoy México (@ldhnoticias) June 4, 2021