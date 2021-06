Se encadena docente de la UAS frente a Palacio Nacional; denuncia corrupción

El maestro Inocencio Castillo López, docente de matemáticas de una preparatoria de Mazatlán perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, empezó una protesta, junto a otros profesores, frente a Palacio Nacional, para hacer visible las condiciones de precarización laboral, corrupción, violencia institucional y física que existen en la institución.

De acuerdo al sitio La Izquierda Diario, señala a los exrectores Héctor Melesio Cuen, y Juan Eulogio Guerra Liera de imponer esas condiciones en la universidad.

El maestro Inocencio Castillo López padece cáncer de garganta, y su lucha inició en 2006, año en que demandó a la UAS por despido injustificado. Después de mucho tiempo de litigio, logró demostrar que tenía razón. No obstante, no ha obtenido justicia.

Desesperado por la enfermedad, exige cumplimiento inmediato al resolutivo favorable del laudo exp. 4-148/2006 emitido en 2013, mismo que las autoridades universitarias, en complicidad con la junta de conciliación y arbitraje, se han reusado a acatar de manera precisa.

A pesar de lograr su reinstalación, las autoridades de la UAS no le respetaron su base, otorgándole solamente la categoría de confianza. Asimismo, le fue negado el reconocimiento de su antigüedad laboral que data del 2004 y tampoco le restituyeron los pagos caídos en 10 años de querella. Hoy exige los salarios caídos que se le deben, con ello podrá cubrir una parte de los gastos de una operación en un hospital de San Diego, California, para que le sea removido un tumor.

El profesor acusó a “los caciques del PAS (Partido Sinaloense creado por Cuen Ojeda) de seguir en la dinámica de ir matando más maestros a como lo han venido haciendo… decimos con esto que Ramón López Hernández (director de recursos humanos UAS) tiene las manos manchadas de sangre, como las tiene Rafael Mendoza Zatarain, como las tiene Melesio Cuén”.

En la publicación titulada “Morena Sinaloa protege caciques universitarios de la UAS”, se señala que el problema del maestro ocurre en el marco de que, desde el año 2012, Cuen Ojeda ha utilizado a la UAS para obtener el registro y sostener al PAS, instituto político de extrema derecha que se vale de la coerción y la violencia tanto institucional como física para obligar a trabajadores académicos y administrativos a hacer activismo político a su favor y votar por ellos.

“Trabajadores UAS nos dicen que los cómplices de Cuen en el Morena tienen nombre y apellido: Rubén Rocha Moya, Senador con licencia, fue presidente de la Comisión de Educación del Senado, actual candidato a gobernador de Sinaloa, principal promotor de la alianza Morena-PAS; Feliciano Castro Meléndrez, actual candidato a diputado local por el distrito 13, ha colaborado con los pasistas para operaciones de monitoreo así como de boletinaje laboral e institucional contra opositores políticos a Cuen; José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, operador político de Rocha Moya a nivel legislativo-local, encargado de llevar a cabo maniobras administrativas para bloquear y extraviar iniciativas de reforma a la Ley Orgánica UAS echas llegar al Congreso de Sinaloa por universitarios; Graciela Domínguez, diputada local del Morena, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, puesto desde el cual ha tuvo la responsabilidad de cabildear el enviar a la congeladora legislativa las iniciativas mencionadas, cita la publicación.

“En 2018 candidatos del Morena Sinaloa prometían al electorado y, en particular, a la comunidad universitaria: “tengan la plena seguridad de que una vez que lleguemos al gobierno, vamos a acabar con el cacicazgo que ahoga, humilla y oprime a los universitarios de la UAS… sonrían ¡vamos a ganar!”.

Todos los acontecimientos que han ocurrido en torno a la situación de la UAS desde que la 4T inició son la muestra más fehaciente de que estos personajes jamás quisieron cumplir con su palabra, dijo.

“Para luchar contra estas injusticias es imprescindible la unidad entre trabajadores universitarios de todo el país y de todos los sectores, tanto académicos como administrativos, de confianza y sindicalizados, en articulación con estudiantes y trabajadores, con miras a la construcción de una organización independiente que no deposite ni un atisbo de confianza ni en traidores del Morena y, por supuesto, tampoco en el PRIANRD ni en ningún partido del régimen”, señala.

En relación al caso particular de Sinaloa, la lucha contra el cacicazgo de Cuen y por la democratización y la justicia laboral en la UAS, solo podrá ganarse a través de la organización independiente, consideran en la publicación, desde abajo y a la izquierda, que impulse manifestaciones y acciones en las calles. “Desde La Izquierda Diario nos solidarizarnos con la lucha ejemplar que ha iniciado el maestro Inocencio Castillo”, finaliza.

“Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas que son caciques”: AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la organización estudiantil más vieja del país, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se han aglutinado para defender el normalismo rural, de la que dijo el gobierno no es represor.

“Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz. Vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos, nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad”.

Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas que son caciques, que llevan 30 años. Así como los líderes charros de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos, así, pero rectores de universidades públicas. Todo eso no se tolera, aseguró.

“Claro, no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad, que es autónoma, pero no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados y la comunidad universitaria de que se trate debe saber que eso es indebido, no se puede dar ese ejemplo en una universidad. ¿Cómo?”, acotó.

Es interesante el tema, agregó, y todo el apoyo para los estudiantes, que no les falte nada, que tengan sus becas, que en los internados no les falte la alimentación, que reciban educación gratuita, de calidad y que saliendo de la normal tengan automáticamente su plaza, su base, para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública, “esas son las instrucciones que he dado”.