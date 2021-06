Candidata de RSP a la alcaldía de Navolato apoya a Rocha Moya

La candidata de Redes Sociales Progresistas a la alcaldía de Navolato, Mayra Hernández Sainz, anunció su apoyo al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

Hernández Sainz dijo que su respaldo es solo a Rocha Moya y no a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Navolato, Margot Urrea.

“No voy con Margot Urrea, mis respetos para las candidatas y candidatos de Navolato. Yo no declino, anótenlo bien y apúntenlo bien y escúchenlo bien, yo no declino a la candidatura a la presidencia, voy firme y voy más fuerte”, dijo.

Mencionó que “con Rocha Moya con todo por el estado de Sinaloa y por el municipio de Navolato”.

Señaló que decidió dar su respaldo al candidato de Morena después de que la candidata a la gubernatura de RSP, Yolanda Cabrera, pidió votar por Mario Zamora de la coalición Va por México.

“Al principio de mi campaña no me miraba en este momento fue por la cuestión del pronunciamiento que se hizo días pasados y eso confundió, el decir sumense al candidato de otro partido a nosotros a nuestro equipo y a nuestra gente la confundió y me confundió a mí misma”, indicó.

Manifestó que revisó las propuestas de Rocha Moya y decidió darle su respaldo.