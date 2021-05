En la elección del rector todos los caminos llevaban a Cuen

La elección del nuevo rector de la UAS fue entre cuenistas. Tres los cuatro que aspiraron son militantes fundadores del Partido Sinaloense, liderado por el ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Jesús Madueña Molina, Soila Maribel Gaxiola Camacho y Santiago Inzunza Cázares, son miembros del partido, según el padrón registrado en el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Gonzalo Armienta Hernández era el único que no era militante.

La elección del rector coincidió con el proceso para elegir gobernador del estado y la Universidad no ha estado ajena a los candidatos que han acusado de ser usada por el partido de Cuen.

El rector electo, Madueña Molina y Gaxiola Camacho son los más cercanos a Cuen.

Jesús Madueña fue Secretario de la UAS cuando Cuen era rector y en 2013 volvió al mismo cargo con Juan Eulogio Guerra Liera hasta enero de este año cuando presentó su renuncia para buscar la rectoría.

De 2011 a 2013 fue Secretario del Ayuntamiento cuando Cuen era el presidente municipal.

Soila Maribel asumió la dirección de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 2007, con Cuen como rector.

En 2013 fue candidata del PAS a la alcaldía de Culiacan y perdió la elección pero fue regidora y en 2016 diputada local.

Inzunza Cázares no ha ocupado cargos públicos bajo las siglas del PAS pero es miembro del partido.

Inzunza Cázares es hermano de Enrique, presidente del Supremo Tribunal Justicia del Estado; y de Aída, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Armienta Hernández es el único que no milita en el PAS. Y ha ocupado cargos públicos en gobiernos priistas pero universitarios también lo vinculan con Cuen.

Héctor Melesio Cuen dejó la rectoría en 2009 y desde entonces el cargo ha sido ocupado por personas afines a él.

Durante el mandato de Cuen reformaron la Ley Orgánica de la Universidad para que el rector fuera electo por el Consejo Universitario y no por votación de todos los estudiantes y trabajadores.

En 2009, Víctor Antonio Corrales Burgueño se convirtió en el primer rector electo por el Consejo Universitario compuesto la mayoría por cuenistas. Después de dejar la rectoría fue Secretario General del PAS y luego diputado.

Después de Corrales Burgueño, fue electo rector, quien era su vicerector, de la zona Centro, Juan Eulogio Guerra Liera.

Guerra Liera ocupa el cargo desde 2013 debido a que en 2015 se hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad que permite la reelección del rector por una ocasión.

En 2017 en la misma sesión de Consejo en la que rindió su cuarto informe de labores propuso su reelección y la propuesta fue aprobada con 224 votos a favor, solo hubo dos votos en contra y dos abstenciones.

Después de ocho años dejará la rectoría y en su lugar quedará, Madueña Molina, quien fue su Secretario General.

En el proceso electoral la universidad ha sido señalada por los candidatos a gobernador.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, acusa que está secuestrada por Cuen Ojeda.

“La UAS todo el mundo lo dice, está secuestrada por Cuen y los discursos de Rocha eran que la iba a liberar y hoy a escasos unos meses de haber dicho todo eso, de la noche a la mañana, amanece agarradito de la mano, hoy la quieren depredar, no uno, sino dos partidos”, dijo en uno de sus eventos de campaña.

El candidato de la coalición Va por México, del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, aseguró que desde la biblioteca central de la UAS orquestan una guerra sucia en su contra por medio de redes sociales y culpó a Cuen y a Rocha Moya.

“Oye Rubén me dijiste que no eras tú el que estaba haciendo los ataques contra mi mujer, ataques que han continuado, y resulta que son dos personas que están en tu campaña, uno muy cercano, el que opera sus redes desde la biblioteca de la UAS, se lo dije le mostré la foto, le enseñe el nombre, yo no soy me dijo, si eres y el otro es el maestro Cuen, par de pillos, par de cobardes”, señaló.

El candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, en 2018 cuando era candidato a senador en un debate con Cuen, también candidato, le dijo que se le acabaría la presión que ejerce hacia la universidad cuando llegara al gobierno.

Tres años después, Cuen declinó su candidatura a la gubernatura a favor de Rocha Moya y se aliaron.

“No somos pragmáticos y ahora se me olvidó lo que dijimos, no, lo hemos trabajado, estamos en eso”, dijo Rocha Moya en su primer día de campaña como candidato de Morena-PAS, en una conferencia que dio frente al edificio central de la UAS.

En una conferencia de prensa en Los Mochis, la semana pasada, el rector Juan Eulogio Guerra Liera, aseguró que la UAS es apartidista.

Mencionó que con los comentarios de que Cuen es el gran elector del rector, los candidatos solo buscan trascender en lo mediático.

“Algunos candidatos abordan la Universidad desde un punto de vista electoral, no la conocen, cuando han estado algunos de ellos en puestos de representación no se han acercado a apoyar; algunos son egresados de la institución pero únicamente hablan de ella como si la institución no aportara nada a la sociedad; están totalmente equivocados y como siempre voltean a ver que puede ser útil electoralmente hablar de la Universidad; decir lo que se ha dicho de la Universidad y lo que hemos comentado nosotros es que se respete la institución, es una institución de más de 148 años, una institución que no está participando en la contienda electoral, los universitarios no tenemos candidatos, somos apartidistas”, dijo.