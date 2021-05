Sin riesgo mi candidatura: Químico Benitez Torres

Mazatlán, Sinaloa; 22 de mayo de 2021.- Para el Candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Químico Luis Guillermo Benitez Torres, su postulación no está en riesgo.

Tras el resolutivo que emitió la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial para invalidar las candidaturas comunes entre el Partido Sinaloense y MORENA, el Químico Benitez mencionó que esta fue una decisión del Tribunal que es recurrible y que el departamento Jurídico del PAS está actuando por la vía correspondiente.

Consideró que la impugnación fue una estrategia más del PRIAN para afectarlo, ya que sigue a la cabeza de la preferencia electoral y de las encuestas.

“Estoy encantado de seguir en la línea porque falta muy poquito y vamos a ganar, no hay duda. Estas son estrategias del PRIAN para intentar descarrilar un proyecto ganador pero vamos a salir adelante, vamos a ganar. No hay ningún riesgo de que el Químico deje de ser candidato. Lo único que pudiera pasar es que tuviera que ir sólo por MORENA, no por el PAS”, declaró el candidato de MORENA a la alcaldía de Mazatlán.

Esta postura desmiente de manera puntual las versiones sin fundamento, emanadas por parte del PRI PAN y PRD, en vista de la derrota anunciada para la alianza que conforman.

Ya están haciendo su trabajo

Por otra parte, cabe destacar que el Químico Benitez, además de que continúa encabezando las encuestas, seguirá con la agenda de eventos programados para este fin de semana, en el que asiste a esta ciudad el candidato a Gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya a Mazatlán, con quien realizará diferentes encuentros con simpatizantes.