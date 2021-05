Tumban magistrados federales candidaturas del Químico y Estrada Ferreiro por el PAS

Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tumbó las candidaturas a las presidencias municipales de Mazatlán y Culiacán de Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, al violar el precepto sobre la reelección.

Ambos candidatos buscan reelegirse y están inscritos para la contienda de manera común por Morena y el Partido Sinaloense (PAS), lo cual violenta la Ley debido a que la figura de reelección puede ser únicamente por el mismo partido por el cual fue llevado al cargo.

La queja fue interpuesta por Movimiento Ciudadano, primero ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y posteriormente ante el Tribunal Electoral del Estado (TEESIN), pero en ambos casos no hubo violación.

El delegado nacional de Movmiento Ciudadano, Roberto Cruz, explicó que dicha impugnación supone un triunfo para la democracia debido a que ambos partidos buscaban hacer trampa al violentar la Ley en materia electoral, junto con la coalición PRI PAN y su candidatura en Cosalá con la priista Griselda Quintana García.

“Lo que sucedió es que ambas coaliciones, tanto la del PRI PAN como la de Morena PAS estaban intentando fraudear la Ley, estaban intentando violar la Ley Electoral, metimos una impugnación como Movimiento Ciudadano para demostrar que estaban haciendo ellos trampa”, dijo.

“La Ley es muy clara y no deja espacios a interpretaciones, dice a la letra que la reelección es permitida solamente y solo si es por la misma vía, entonces, en el caso de los candidatos por ejemplo a alcalde de Culiacán y Mazatlán estaban violando la ley porque ellos fueron electos por Morena y ahora intentan ser candidatos también del PAS, es evidente que no es la misma vía”, añadió.