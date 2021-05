Recibe López-Gatell vacuna contra el coronavirus

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que le fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, sin embargo no especificó cuál inoculación le fue inyectada,

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario agradeció la atención del personal que participa en las brigadas de vacunación, a la vez que dijo que es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden.

“Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden”, escribió en Twitter.

Tras padecer COVID-19 hace algunos meses, el subsecretario accedió a la inoculación este jueves, pues se encuentra en el rango de edad de 50 a 59 años, publicó Reporte Índigo.

Durante la tarde del miércoles, López-Gatell, de 52 años de edad, anunció que hoy se aplicaría la inoculación contra COVID-19, pues ya había llegado su turno, al hallarse en el grupo poblacional que en estas semanas recibe la primera inyección.

“Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado, como lo he dicho, tengo 52 años. Mañana a las 9:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya me llegó el turno”, dijo.

En febrero pasado, el funcionario federal dio positivo a COVID-19 tras realizarse una prueba de antígenos, continuando sus actividades como subsecretario en la modalidad de trabajo en casa.

También ha sido objeto de varias polémicas, después de ser captado en la calle sin cubrebocas, paseando con una mujer, de vacaciones dos veces en Oaxaca y comprando en una popular tienda de artículos orientales.