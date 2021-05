Zamora responde sobre apoyos a familiares: Fue Sagarpa y cumplían con los requisitos

El diario Reforma dio a conocer este lunes que Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición PRI, PAN y PRD, benefició a familiares a través de apoyos, incentivos y créditos cuando fue director de Financiera Rural (Finrural).

“Sí, es correcto, efectivamente, cuando yo fui director general de la financiera teníamos un programa con Sagarpa donde Sagarpa le entregaba apoyos directos, y el complemento, que era el crédito que daba la financiera”, respondió Mario Zamora este lunes al ser cuestionado respecto a la publicación del diario.

En un reportaje publicado este lunes, el rotativo señala que entre 2017 y 2018, cuando el priista presidió Finrural, hoy Financiera Nacional de Desarrollo, benefició a su suegro y cuñadas.

Daniel Ibarra Heredia, suegro de Zamora Gastélum, inició trámites el 16 de febrero de 2017 para ser beneficiario de los programas de incentivos y créditos de Finrural y ocho meses después, obtuvo un “apoyo” de 1 millón de pesos y un crédito de 846 mil pesos de la financiera.

Reforma señala que la justificación fue que los recursos obtenidos se aplicarían para la adquisición de un sistema fotovoltaico interconectado a la red, al amparo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El convenio fue firmado el 3 de octubre de 2017, bajo el aval del agente de crédito rural, Miguel Enrique Robles Ussher.

Las cuñadas de Mario Zamora e hijas de Daniel Ibarra, Rosalinda Ibarra Lugo y Marcela Penélope Ibarra realizaron el mismo procedimiento el 9 de marzo de 2017.

“Siete meses después ellas consiguieron un ‘incentivo’ de 1.4 millones de pesos y un crédito de 876 mil 413 pesos para su empresa Agrícola Papapo, con sede en Ahome, Sinaloa”, señala el reportaje.

La argumentación de las hermanas Ibarra Lugo fue que requerían instalar un sistema fotovoltaico para la producción de hortalizas en Ahome, Sinaloa. El convenio para concretar estos incentivos fue firmado el 20 de octubre de 2017 por el mismo agente Miguel Enrique Robles Ussher.

Wendy Ibarra Lugo, hija de Daniel Ibarra, es la esposa de Mario Zamora. Su familia posee una empresa productora de mangos ubicada en la comunidad El Porvenir, en Ahome, Sinaloa.

“Fue a través de un programa de Sagarpa”, responde Mario Zamora

“Sí, es correcto, efectivamente, cuando yo fui director general de la financiera teníamos un programa con Sagarpa donde Sagarpa le entregaba apoyos directos, y el complemento, que era el crédito que daba la financiera”, respondió Mario Zamora este lunes al ser cuestionado respecto a la publicación del diario Reforma.

La Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) publicaba las reglas de operación, agregó, eran sus comités y sus consejos quienes decidían quién cumplía con los requisitos, ahí no participaba la financiera.

El candidato de la coalición “Va por Sinaloa”, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, declaró “y sí, efectivamente mi suegro tiene pues cerca de 40 años en el negocio agrícola, tiene más de 30 años exportando mangos, durante el tiempo, pues como cualquier ciudadano, ha hecho solicitudes en las distintas dependencias buscando apoyos”.

En este caso particular era un apoyo que daba la Sagarpa para contratar a los empaques que eran de exportación, reconvertir la energía de luz diesel, a utilizar celdas solares, explicó.

“Entiendo que él metió su solicitud como un ciudadano más, la Sagarpa se lo aprueba, un apoyo de cerca de un millón de pesos y el complemento de un crédito que daba la financiera de cerca de 800 mil pesos, más o menos. Ahí están las celdas en su empaque, ahí están las reglas de operación, los requisitos los cumplió, todo totalmente transparente”, dijo.

Mario Zamora expuso que cuando fue director general, fueron más de 70 mil millones los que se otorgaron de créditos, y en el caso de Sinaloa fueron cerca de diez mil millones los que se otorgaron en apoyos, más los créditos.

Reiteró que se trató de un proceso transparente, “tan lo es, que no estamos utilizando presta nombres , al contrario, la Auditoría Superior de la Federación ya revisó todos estos casos, no hay una sola observación, no hay ninguna señal de absolutamente nada”.

Indicó que el crédito ya está pagado y que no tiene nada qué ocultar. “Qué bueno que salga, que se haga público, es obvio, si esos son los ataques con los que creen que van a detener”.