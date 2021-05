Hospitalizan a Eduardo Manzano, actor de Los Polivoces

Eduardo Manzano, quien es famoso por ser parte de la pareja cómica Los Polivoces junto al actor Enrique Cuenca, fue hospitalizado de emergencia debido a una infección biliar.

Eduardo Manzano fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección biliar. Su esposa, Susana Parra de Manzano, desmintió que el famoso comediante y actor se encuentre en terapia intensiva.

“No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro (de infección); ya lo habían tratado, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito, ni la risa”, aseguró Susana, de acuerdo a Vanguardia.

“Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños (29 de abril) y, de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó las mañanitas, estuvimos algunos de la familia; el hecho de que esté ahí (en el hospital) no implica que se le quite la fortaleza ni la vitalidad”, compartió Lalo, hijo del actor en entrevista.

El comediante se encuentra internado en un hospital de la colonia Roma y está siendo atendido con antibióticos suministrados por medio de suero.