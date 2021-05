Habrá investigación a fondo sobre accidente en la Línea 12 del Metro, ‘no se ocultará nada’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación profunda, responsable y sin “ocultar nada” por parte de la Fiscalía General de la República, FGRCdMx y expertos independientes, para conocer las causas del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde hasta el momento se reporta el deceso de 23 personas y de 79 heridas.

“He dicho que respaldamos su postura (Claudia Sheinbaum), para una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, conociendo, saber la verdad y a partir de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía (de la ciudad de México), más el dictamen de expertos independientes sobre estos asuntos que pueden llevar a cabo una investigación profunda. A partir de eso se va a fincar la responsabilidad”, dijo.

“No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se le va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno”.

Durante la conferencia mañanera de este martes reiteró que en la indagatoria no se ocultará nada y se castigará a los responsables.

“Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y la postura del gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso”, manifestó.

“Por ahora nuestro abrazo fraterno, sincero, a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida, para que no tengamos más fallecimientos.

Antes de señalar posibles culpables, dijo que se debe investigar.

“No podemos, como aquí lo mencionó Claudia (Sheinbaum), caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables, vamos a que se haga la investigación pronto porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos”, subrayó .

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, manifestó.

El siniestro ocurrió a las 22:36 horas (tiempo local) de ayer lunes, cuando un trabe se desplomó y provocó que un tren cayera en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México entre la estación Olivos y Tezonco, dicha obra fue inaugurada durante el gobierno de Marcelo Ebrard, cuando era el jefe de la Ciudad de México,

El mandatario anunció que habrá otra conferencia de prensa a las 11:00 horas para continuar con los reportes sobre el siniestro. Asimismo, diariamente se continuarán dando informes sobre los avances en las investigaciones.

“Va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas se habla con la verdad”, dijo.