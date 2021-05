Piden al Gobierno definir destino de la planta de fertilizantes en Topolobampo

El colectivo Consejo Juvenil Multidisciplinario pidió hoy terminar con la incertidumbre sobre la instalación de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo.

David Alberto Moreno López, líder del grupo, afirmó que la industria que promueve el grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) beneficiará a jóvenes profesionistas recién egresados o estén por graduarse, percibiendo ingresos superior a los que se pagan en la región.

Por, consideró, que debe definirse de ya la instalación de la planta de fertilizantes o que se tome una determinación al respecto.

Recientemente, algunos de los integrantes del Consejo Juvenil Multidisciplinario, realizaron un recorrido por las instalaciones de GPO para conocer el sitio donde se ubicará la planta de fertilizantes.

Allí, David Alberto Moreno destacó que el proyecto de GPO abre la posibilidad de crecimiento profesional y de desarrollo en un área por demás novedosa en Sinaloa, por tratarse del desarrollo de la industria petroquímica, que actualmente no existe en el Pacífico Mexicano.

Por esa razón, insistió en la necesidad de que de una vez por todas se determine la suerte que correrá este proyecto de inversión de 1250 millones de dólares, que generará más de 2 mil 500 fuentes de trabajo y que, independientemente del nivel escolar de los interesados, serán capacitados para aspirar a ser contratados.

Moreno López explicó que el organismo que representa está conformado por profesionistas de diversas áreas del conocimiento, y están interesados en que las inversiones que lleguen a esta zona cumplan con las normas nacionales en materia medioambiental y de seguridad, pero que además promuevan el desarrollo sustentable y la generación de empleos para la mano de obra local.

Aclaró que no se trata de dar una patente de corso a las empresas para que operen al margen de la ley, y mucho menos brindar apoyo a aquellas que no respeten el medio ambiente, por lo que se han dado a la tarea de informarse a detalle de los alcances del proyecto, incluso han visitado las instalaciones donde se ubicará la planta de fertilizantes.

Pidió a la población también informarse a detalle de los alcances del proyecto, de las normas que GPO está obligada a cumplir en materia medio ambiental y de seguridad, para que no crea los rumores que han dispersado quienes están interesados en rechazar de manera sistemática el proyecto, sin sustento alguno.