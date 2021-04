Presentan tercera denuncia por abuso sexual contra el diputado Saúl Huerta

El diputado federal por Morena, Saúl Huerta Corona, recibió una tercera denuncia por abuso sexual, ahora de un joven originario de Puebla.

Raúl “N”, quien hoy tiene 20 años de edad, acusó que fue abusado sexualmente hace cuatro años por el legislador poblano, cuando realizaba campaña para obtener la diputación federal.

Carlos Orea, fundador y dirigente de la Casa del Migrante Poblano en California, acusó que Huerta ofreció ayuda a Raúl, quien en ese momento distribuía volantes para el candidato, le prometió que sería su chofer cuando ganara la diputación.

La agresión ocurrió durante una reunión en unos baños de Temazcal, en donde incluso la víctima aseguró que fue drogado por Saúl Huerta.

“Él me drogó con algo y después me dijo que íbamos a ir a unos baños de temazcal (baños de vapor), que iban a ser dos separados. Yo entré a uno que me dijo y luego él se metió también y ahí ocurrió todo…”, apuntó.

Saúl Huerta siguió buscando al entonces joven de 16 años de edad, a quien incluso amenazó para que no dijera nada de lo ocurrido esa tarde en los baños de temazcal.

Derivado de esta situación, Raúl “N”se vio obligado a migrar hacia los Estados Unidos, donde radica desde hace tres años en Ontario, California.

El diputado federal fue detenido el miércoles pasado por policías de Ciudad de México luego de que un menor lo acusó de realizarle tocamientos.

El acusado advirtió a los policías que lo aprehendieron que no podían llevar a cabo su detención porque tenía fuero constitucional, esto por ser diputado federal.

La Fiscalía precisó que la investigación “continúa sin detenido”, luego de que el miércoles “se decretó la libertad del imputado” toda vez que su defensa exhibió documentación con la que se acredita como diputado federal.

Huerta también fue denunciado por otro joven de 15 años, quien lo acusó también de una agresión sexual similar a la que fue denunciada por primera ocasión en un hotel ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Huerta Corona renunció este jueves a una posible reelección en el cargo luego de la primera acusación de abuso sexual por parte de un adolescente de 15 años de edad.