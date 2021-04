Félix Salgado recula sobre amenazas contra consejeros del INE

Félix Salgado Macedonio dio marcha atrás a las amenazas contra consejeros del INE y aclaró que no viene a la Ciudad de México a molestar a nadie.

En entrevista con Azucena Uresti, Salgado Macedonio afirmó que no irá a la casa del funcionario electoral después de la lluvia de críticas que recibió en su contra por tocar el tema de la casa de éste.

“¿No supone usted que sí puede estar poniendo en riesgo la vida y la integridad de los Consejeros?”, preguntó Uresti.

“Yo nomás pregunto que si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, nada más y ya. Pero no, no vamos a ir, no venimos a hacer destrozos ni venimos a molestar a nadie, solamente estamos aquí esperando el resultado”, explicó Salgado Macedonio.

Aunado a ello también afirmó que sus palabras y la protesta no se tratan de unacto de provocación y argumentó que actualmente todos los ciudadanos deben saber dónde viven sus gobernantes, de acuerdo a Reporte Índigo.

Incluso, el político puso como ejemplo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vive en Palacio Nacional.

Sobre la expresión también lanzada contra los Consejeros de “que no le rasquen los huevos al toro porque los van a encontrar”, respondió: “así es, ya basta, tanta agresión, tanta fobia, ¿qué traen contra nosotros? ¿por qué lo hacen?”.

Además, Macedonio negó haber realizado precampaña y culpó al INE de omisión por no haberle notificado sobre la entrega de los informes financieros y de no haberle dado acceso al departamento de fiscalización para entregar dichos reportes.

También reprochó que le hayan quitado la candidatura en lugar de sóloimponerle una multa como lo hizo con el partido Morena.

Finalmente, aseguró que en caso de que el INE le retire la candidatura realizará protestas en Guerrero entre lo que sugirió que tampoco permitirá que celebrarán las elecciones.