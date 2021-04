Félix Salgado Macedonio inicia plantón en el INE en la CdMx; asegura que él no fue precandidato

Félix Salgado Macedonio, precandidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, llegó este domingo a la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) en la CdMx luego de realizar una caravana desde Acapulco, Guerrero para exigir la restitución de su candidatura.

El senador con licencia instalará un plantón en la sede del INE, previo a la sesión en la que se discutirá nuevamente su candidatura, y señaló que permanecerá en el lugar hasta que le regresen la candidatura.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminara que el INE debe hacer una nueva “valoración” sobre la cancelación de Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador de Guerrero.

​​Una veintena de vehículos acompañan al político guerrerense en autos, camionetas e incluso motocicletas, las cuales portan cartulinas o mensajes pintados en los cristales a favor de la candidatura de Salgado Macedonio y en contra del INE.

Se prevé que un contingente proveniente de Michoacán también llegue a la sede del organismo electoral para reforzar la protesta, pues en los próximos días también se determinará el destino de la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de ese estado. De igual forma se tiene previsto que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llegue a las 19:00 horas para dar un mensaje y acompañar la protesta.

Rechazó que haya realizado precampaña, porque él fue “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Guerrero”.

“Yo le pregunto al INE, ¿de dónde saca que yo soy precandidato?… No hay porque hacer una declaración de supuestos gastos de precampaña, porque no hay precandidatos. A mí me nombraron ‘coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Guerrero’, dijo.

“El presidente de Morena preguntó al IEPC ¡Morena registró precandidato? Y el IEPC respondió, no registra precandidatos, entonces yo no fui precandidato”, sostuvo durante un mitin afuera del INE y agregó: “no hay un documento que pruebe que yo fui precandidato”. Reiteró su acusación contra el INE de quererlo robar y de atacarlo para impedir que llegue a la gubernatura. “La candidatura nos la tienen que regresar, es nuestra… Lo que está haciendo es atracarnos… no les funciona la guerra sucia, entonces dicen, ‘hay que quitarlo'”.

